L'ASVEL sacrifie son vert pour l'OL, pas d'ASSE à Lyon

Ce jeudi, la LDLC Arena sera inaugurée pour le match d'Euroligue ASVEL-Bayern Munich. Une enceinte moderne, fruit de l'entente entre le club de basket et l'OL. Un projet qui n'aurait pas été possible sans un changement d'image de l'ASVEL.

Un vrai tremplin pour les fans de l'ASVEL, un projet encombrant pour ceux de l'OL. La LDLC Arena a divisé les Lyonnais mais elle arrive enfin. Jeudi, ce sera l'heure de son inauguration officielle. Elle accueillera le match d'Euroligue entre l'ASVEL et le Bayern Munich. Une salle moderne de 12 000 places qui a coûté 141 millions d'euros. Une somme beaucoup trop importante pour le club de basket mais pas pour OL Groupe. Arrivé dans le capital de l'ASVEL en 2019 avec Jean-Michel Aulas, OL Groupe a entièrement supporté le coût de cette Arena. De quoi freiner l'évolution sportive de l'OL mais accélérer celle de l'ASVEL.

L'ASVEL a supprimé le vert pour attirer l'OL

Cependant, le club de Villeurbanne a aussi du donner de sa personne pour que le projet se concrétise. Interrogé par l'Equipe, le président délégué de l'ASVEL Gaëtan Müller est revenu sur le début du partenariat avec l'OL. Cette association s'est accompagnée d'un changement de couleur pour l'ASVEL, laquelle a troqué son célèbre vert pour le noir et blanc. Une claque pour l'Histoire du club le plus titré du basket français et ses supporters. Néanmoins, Gaëtan Müller assume ce choix et l'explique par la volonté de faciliter l'arrivée de l'OL, un club allergique à la couleur verte.

« Très clairement, sans ce changement d'identité visuelle, aucun rapprochement n'aurait été possible. Nous sommes conscients d'avoir pu frustrer des gens, mais il s'agissait aussi, et depuis le début, de fédérer, d'amener d'autres personnes dans le navire », indique t-il dans l'Equipe en évoquant à demi-mot la rivalité entre Lyon et Saint Etienne. Un pari gagnant pour l'ASVEL, désormais sur la carte du basket européen avant une possible montée en puissance grâce à l'Arena.