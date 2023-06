L'Arabie Saoudite vient sauver l'OL sur un dossier pénible

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Plus vraiment en odeur de sainteté du côté de l’Olympique Lyonnais, Karl Toko-Ekambi pourrait céder à la tentation de rejoindre l'Arabie Saoudite dans le nouveau championnat à la mode.

De retour de prêt en provenance du Stade Rennais, Karl Toko-Ekambi va-t-il reporter un jour le maillot de l’Olympique Lyonnais ? Probablement pas. En froid avec les supporters lyonnais, qu’il n’a d’ailleurs pas hésité à critiquer quand il était prêté à Rennes lors de la deuxième partie de saison, l’attaquant de 30 ans ne refoulera sans doute plus jamais la pelouse du Groupama Stadium dans la peau d’un Gone. Surtout que KTE arrive à un an de la fin de son contrat. Autant dire que l’OL va tout faire pour récupérer un peu d’argent. Estimé à 10 millions d’euros, l’international camerounais devrait partir pour moins d'argent dans les jours à venir. Si le Besiktas se dit prêt à s’attacher les services de Toko Ekambi en l’échange de 2,5 millions d’euros, le Lion Indomptable pourrait plutôt choisir une destination exotique pour la suite de sa carrière.



Toko-Ekambi prend la direction de l’Arabie Saoudite

En effet, selon les informations du Progrès, KTE serait tout proche de rejoindre l’Arabie Saoudite et plus précisément Al-Shabab. Déjà intéressé par Toko Ekambi l’hiver dernier, vu qu’une offre globale de 4 millions d’euros avait été envoyée par l’OL, le club saoudien est revenu à la charge pour le mercato d'été. Pas disposé à partir en Arabie Saoudite en janvier dernier et en milieu d’année scolaire « pour des raisons familiales », Toko Ekambi a maintenant de grandes chances de se laisser tenter par cet alléchant projet de rejoindre la Saudi Pro League. Une information qui pourrait se confirmer dans les heures à venir, vu que KTE tient la corde pour devenir le premier transfert de l’inter-saison de l’OL. Nul doute que la nouvelle équipe lyonnaise ne s'y opposera pas, l'ancien d'Angers étant devenu un véritable boulet à gérer avec les supporters mis à dos de manière définitive.