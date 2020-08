Juve-OL : Habib Beye mise sur un exploit de Lyon

Dans : OL.

Vainqueur du match aller au Groupama Stadium, l’OL s’apprête à jouer son match retour tant attendu contre la Juventus Turin.

Malgré un nouveau titre de championne d’Italie, la Vieille Dame n’est pas au mieux de sa forme. Plus que jamais, l’exploit semble à portée de main pour les hommes de Rudi Garcia, malgré la présence de joueurs comme Cristiano Ronaldo et de Paulo Dybala dans le camp des noirs et blancs. Convaincu que la défense de l’OL peut tenir face à l’attaque turinoise, Habib Beye mise sur un exploit des Gones à Turin ce vendredi soir. Dans une vidéo publiée par Unibet, le consultant de Canal Plus a témoigné de son optimisme à l’approche de ce choc des huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions.

« Les hommes de Rudi Garcia ont réussi un petit exploit de battre la Juventus Turin de Cristiano Ronaldo 1-0 au match aller. Le contexte est complètement différent, le football a changé. Mais les Lyonnais ont l’opportunité d’aller en quart de finale de la Ligue des Champions et je ne vois pas la Juventus Turin changer cette donne. Il faudrait que la Juve marque trois buts si les Lyonnais en marque un. Avec Depay, avec Dembélé, je vois les Lyonnais se qualifier. La Juve a rencontré des problèmes défensifs que devront exploiter l’OL. Ils devront s’inspirer de la rencontre face au PSG, où ils ont tenu 120 minutes sans prendre de but. Au vu de tous ces paramètres, je vous l’annonce, je vois Lyon se qualifier en quart de finale de la Ligue des Champions » a indiqué Habib Beye, convaincu que l’Olympique Lyonnais n’est pas très loin d’un retentissant exploit. Pour rappel en cas de qualification, l’équipe de Rudi Garcia défiera ensuite le Real Madrid ou Manchester City.