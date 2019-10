OL : Depay et Aouar plombent Lyon, Govou attaque

Dans : OL, Ligue 1, Ligue des Champions.

Pour la rencontre de Ligue des Champions face à Leipzig ce mercredi soir, Sylvinho devrait procéder à quelques changements dans son onze de départ. Décevant face à Nantes samedi, Bertrand Traoré a de grandes chances de débuter la rencontre sur le banc au profit de Lucas Tousart, replaçant ainsi Jeff Reine-Adelaïde dans le couloir droit de l’attaque. Contre les Allemands, l’OL comptera surtout sur ses deux leaders techniques pour faire la différence, à savoir Houssem Aouar et Memphis Depay. Mais pour Sidney Govou, il est également possible de créer un électrochoc en mettant les deux stars de l’OL sur le banc, notamment pour sanctionner leur manque d’implication défensive…

« Physiquement, je n’en démords pas, les joueurs ne sont pas à même de faire les efforts offensifs et défensifs. Ou alors c’est mental, car certains n’ont pas l’habitude. Ils sont capables de revenir mais plus de repartir. Le milieu n’est pas agressif car il n’a pas les cannes. Depay ne fait pas cet effort de replacement. Seul un Messi peut se permettre de marcher. Aujourd’hui, Aouar ne joue que quand il a le ballon. Collectivement, il faut faire des choix d’hommes, quitte à mettre peut-être moins de talent. Il faut plus de combativité sur le terrain » a commenté l’ancien attaquant de Lyon et de l’Equipe de France dans les colonnes de L’Equipe. Un point de vue que Sylvinho ne partage visiblement pas puisqu’il a bien l’intention de maintenir sa confiance en Aouar et en Depay.