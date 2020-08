Juventus-OL : Zéro ambiance garanti, l’UEFA y veille

Dans : OL.

Depuis la reprise du football, les matchs font parfois peine à voir, et ce peu importe le niveau affiché.

Des tribunes désertées, parfois complétées par des supporters littéralement en carton, ou bien des murs d’écran avec les fans restés devant leur ordinateur, impossible de se projeter à nouveau dans le football d’avant. Pour aider les joueurs à faire abstraction de tout cela, et mettre un peu les téléspectateurs dans le bain, certains diffuseurs mais surtout quelques clubs ont décidé de passer des bandes sonores pendant les matchs. Des chants des supporters, de l’ambiance sur les buts ou les actions chaudes, les plus perfectionnistes en ont même fait un art, comme un tonnerre d’applaudissement pour un tacle réussi ou une montée d’ambiance quand l’équipe adverse était sous pression.

Des petites artifices pour booster la retransmission, mais qui ne sont pas du goût de l’UEFA. En attendant le Final 8 de Lisbonne, l’instance européenne a répété aux clubs concernés par les 1/8e de finale retour à domicile qu’il sera demandé le silence absolu dans les micros du stade. Libre ensuite aux diffuseurs d’éventuellement rajouter un son d’ambiance, mais sans cet artifice, ce sera le silence complet et les joueurs pourront donc quasiment tout entendre. Ce sera valable notamment lors du match entre la Juventus et Lyon ce vendredi. « Le stade va résonner, mais la musique de la Ligue des Champions va aussi résonner, et ça, c’est un bonheur », a préféré se réjouir l’entraîneur de l’OL Rudi Garcia, pour qui le fameux hymne de la Ligue des Champions va en effet être plus écouté que jamais au Juventus Stadium.