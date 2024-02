John Textor craque pour Sampaoli, c'est confirmé

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

John Textor est arrivé il y a peu à l'OL mais le businessman américain fait déjà beaucoup parler de lui. En plus de Lyon, il possède d'autres écuries dont Botafogo.

L'OL va beaucoup mieux depuis quelques semaines en Ligue 1. Il faut dire que la direction rhodanienne a mis les moyens l'hiver dernier pour se renforcer. Si la route s'annonce encore longue, la confiance et l'espoir sont revenus. De quoi pouvoir faire souffler un peu John Textor et lui permettre de se concentrer sur ses autres clubs, dont Botafogo. Car le club brésilien ne va pas très fort et va prochainement changer d'entraineur. Pour le remplacer, Botafogo pourrait opter pour une vieille connaissance de Ligue 1 et plus particulièrement de l'Olympique de Marseille.

Sampaoli sauvé par Textor ?

O Botafogo informa que Tiago Nunes não é mais o técnico da equipe profissional. Em reunião das lideranças da Clube na manhã desta quinta-feira (22), foi decidido o término do vínculo com o treinador. John Textor e o Departamento de Futebol estão no mercado em busca de um novo… pic.twitter.com/G1nUUDU41d — Botafogo F.R. (@Botafogo) February 22, 2024

John Textor a récemment décidé de se passer des services de Tiago Nunes. Son désir est désormais de le remplacer par Jorge Sampaoli selon les informations de TNT Sports. L'Argentin a le profil jugé idoine, lui qui connait parfaitement bien le championnat brésilien où il a entraîné Santos, l'Atlético Mineiro et Flamengo. La gestion des événements par John Textor va en tout cas continuer de faire couler pas mal d'encre. Ses clubs ont tous changé d'entraineur en cours de saison et il y a quelques semaines, que ce soit Molenbeek, l'OL ou encore Botafogo. De quoi y aller avec les indemnités de licenciement. En tout cas, une nouvelle chance devrait être donnée à Jorge Sampaoli de briller au plus haut niveau. A lui de la saisir.