OL : Aulas se plante et soutient... une Guinguette de l'Hérault

Dans : OL.

Déchaîné sur Twitter, le président de l'OL s'est mélangé les pinceaux et a appelé à signer une pétition pour soutenir... une guinguette de l'Hérault.

L’annonce ce samedi après-midi de la reprise officielle de la Premier League a évidemment remis sous pression Jean-Michel Aulas, lequel a rapidement dégainé sur Twitter et même trop rapidement. Voulant faire la promotion d’une pétition en faveur d’un redémarrage de la Ligue 1, le président de l’Olympique Lyonnais a multiplié les médias dans son message afin de les alerter : « Pour faire comme tous les autres jouer au foot et accepter de finir le championnat L1 et annuler les arrangements entre amis ».

Et Jean-Michel Aulas de mettre un lien vers une pétition qui a probablement surpris ceux qui ont voulu la signer. Car dans son agacement, le patron de l’OL a relayé une pétition destinée à attirer l’attention du Préfet de l’Hérault sur la situation d'un bar : « Le "bouche à oreille", la guinguette du village de Campagnan, rencontre actuellement des difficultés administratives pour son ouverture cet été (…) Plus qu'un établissement où se restaurer : c'est un lieu de vie, de culture et de rencontre. Chaque été, ce havre de paix nous apporte bonheur et joie de vivre. Pour les soutenir, une seule chose à faire : signer ! ». Difficile de savoir comment le président de l'Olympique Lyonnais est tombé sur cette pétition, mais nul doute que l'établissement en question sera content de cette publicité probablement involontaire...ou alors on n'y comprend rien. Quelques followers de JMA lui ont tout de même signalé cette méprise.