Jérôme Boateng reste, l'OL en pleurs

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Après la défaite de l’OL contre Willem II en match amical samedi (5-0), Jérôme Boateng a ouvert la porte à un départ lors de ce mercato estival.

Agacé par la défaite de l’Olympique Lyonnais et par le choix de Peter Bosz de le placer dans l’équipe des remplaçants, Jérôme Boateng avait ouvert la porte à un retour en Allemagne. Un départ du champion du monde 2014 n’est donc pas à exclure. Mais pour l’heure, il semblerait finalement que la priorité de Jérôme Boateng soit de s’imposer aux yeux de Peter Bosz dans le Rhône. Et pour cause, dans des propos relayés par le journal allemand Kicker, Jérôme Boateng a précisé ses intentions et a fait savoir à tout le monde que son objectif était de parvenir à s’imposer à l’OL, après une première saison compliquée. Malgré la concurrence de Castelo Lukeba et de Thiago Mendes, l’ancien taulier du Bayern Munich entend bien s’imposer dans la capitale des Gaules. Que cela plaise à ses dirigeants ou non…

Boateng aimerait s'imposer à l'OL

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jérôme Boateng (@jeromeboateng)

« Pour l'instant, je me prépare normalement pour la saison. Je suis heureux de pouvoir enfin effectuer une préparation complète, je me sens très bien, je suis en forme et très motivé. C'est une situation de départ très différente pour moi de celle de l'année dernière. Je me sens en pleine forme et je sais que je peux jouer à haut niveau. Tant que l'on s'entraîne bien, cela ne fait aucune différence que l'on ait 30 ou 33 ans. Je veux continuer à me mesurer aux meilleurs et j'ai quelques bonnes années devant moi » a fait savoir Jérôme Boateng, dont les propos ne sont pas vraiment ceux de quelqu'un qui fait d’un départ une priorité absolue. Dans les prochaines semaines, le défenseur allemand de 33 ans tentera donc de convaincre Peter Bosz qu’il peut encore être un homme fort à l’OL. S’il n’y arrive pas, l’Allemand envisagera en revanche un départ afin de ne pas minimiser ses chances d’obtenir un temps de jeu important.