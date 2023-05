Jean-Michel Aulas au niveau de Benzema, Lyon s’affiche

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Le départ de Jean-Michel Aulas de l'Olympique Lyonnais fait beaucoup de bruit dans la cité rhodanienne. Une fresque géante rendant hommage au président historique a été proposée.

Fin de carrière brutale pour Jean-Michel Aulas à l’Olympique Lyonnais. Sitôt après la vente du club, le président a été mis de côté par John Textor, qui lui avait promis de lui laisser les commandes pendant au moins trois ans. La garantie financière qui devait sceller cet accord a volé en éclats et « JMA » cède avec effet immédiat sa place de premier dirigeant du club qu’il a emmené au sommet dans les années 2000. A l’image des témoignages chaleureux lors du match face à Monaco, le peuple lyonnais n’est pas prêt d’oublier Jean-Michel Aulas. Il compte le faire savoir lors du dernier match de la saison au Groupama Stadium. Mais un projet est déjà l’étude pour pérenniser l’influence du dirigeant historique dans la cité des Gones. En effet, le collectif ArtUp Lyon a d’ores et déjà proposé la réalisation d’une fresque en hommage à Jean-Michel Aulas, à l’image de celle qui a été dessinée sur un immeuble de Bron après le Ballon d’Or de Karim Benzema.

Le quartier de Gerland plebisicté

Selon France 3, ce projet évoque un mur de 15 mètres de haut et de 12 mètres de large permettant de rendre hommage au président historique de l’OL. L’idée des artistes qui ont sollicité la mairie et la métropole pour ce projet, serait de récupérer un mur dans les environs de Gerland, le quartier historique du club lyonnais. « L’endroit idéal pour moi, ce serait le quartier de Gerland ! Car tout part de là pour Jean-Michel Aulas. En tous cas, j'aimerais une fresque où les gens pourront venir à pied », a livré Julien Bard, l’un des deux artistes qui se propose pour cette fresque. Le projet est donc de réaliser un véritable historique des années de présidence de l’Olympique Lyonnais sous Jean-Michel Aulas, passé de la D2 aux plus grands matchs européens en trois décennies, sans oublier bien évidemment la série de 7 titres à la suite. De nombreux portraits seront associés à celui de JMA, avec notamment Bernard Tapie, qui a lancé le jeune entrepreneur de l’époque, ou encore Bernard Lacombe, le dirigeant historique et buteur du club, mais aussi Juninho et Sonny Anderson, deux des Brésiliens les plus emblématiques de l’OL.