Jason Denayer et l’OL, c’est fini !

Par Guillaume Conte

Jason Denayer a disparu de la circulation, et cela ne semble pas déranger grand monde à l’Olympique Lyonnais.

La preuve, alors que le Belge est toujours blessé ou du moins en phase de reprise, le club rhodanien s’est débarrassé de Marcelo sans recruter en défense centrale. L’explosion du jeune Castello Lukeba aide largement à faire passe la pilule, à l’image de sa performance XXL face à l’OM cette semaine. Mais concernant la situation de Jason Denayer, c’est vers un départ en fin de saison que tout le monde se dirige. C’est même déjà acté en ce qui concerne le média italien TMW, qui affirme que les négociations ont été stoppées avec l'OL, et que personne n’a envie de les reprendre. Au départ, les discussions étaient parties sur des bases saines, avec une envie commune de continuer l’aventure pour un titulaire indiscutable les saisons précédentes. Mais les choses ont commencé à se compliquer.

L'OL ne retient pas Jason Denayer

L’OL ne dispute plus la Ligue des Champions, ce qui dérange le Diable Rouge. Ce dernier a donc demandé un gros effort financier pour rester, et Jean-Michel Aulas, malgré sa confiance affichée comme d’habitude dans ce genre de dossier, du moins publiquement, lui a fait comprendre qu’il allait trop loin. Les discussions en sont restées là, et désormais l’OL n’a pas l’intention de revenir à la charge. Pour TMW, Jason Denayer n’a aucune chance de prolonger, et le défenseur central se voit plutôt obtenir financièrement et sportivement ce qu’il veut en changeant de club sans indemnité de transfert cet été. A 26 ans, il est en pleine force de l’âge, et demeure persuadé qu’il va trouver un point de chute chez un solide club européen, à défaut de pouvoir accrocher un candidat à la victoire finale en Ligue des Champions. Mais pour cela, encore faudra-t-il que l’ancien de Manchester City revienne sur le terrain, lui qui souffre de la cheville depuis plus de deux mois.