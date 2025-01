« ‍J’ai peur pour l’OL ‍», Aulas redoute la DNCG

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Les mesures prises par la DNCG, qui a notamment prononcé une relégation à titre conservatoire à l’encontre de l’OL, concernent au plus haut point Jean-Michel Aulas, qui a fait part de son inquiétude dans une interview.

Vice-président de la Fédération française de Football, Jean-Michel Aulas reste très attentif à ce qu’il se passe dans son ancien club. L’ancien patron de l’Olympique Lyonnais n’est pas passé à côté des sanctions prononcées par la DNCG, qui a notamment relégué le club rhodanien à titre conservatoire, en plus de prononcer une interdiction de recrutement lors de ce mois de janvier. John Textor l’assure, la situation est bien en mains et plusieurs entrées d’argent au sein du groupe Eagle vont permettre à l’Olympique Lyonnais de récupérer les fonds exigés par la DNCG, en plus de certaines ventes de joueurs lors de ce mois de janvier.

Mais dans une interview accordée au média Carré sur YouTube, Jean-Michel Aulas n’a pas masqué son inquiétude. « Oui j’ai peur pour l’avenir de l’OL. À partir du moment où la DNCG a tous les pouvoirs, et est concentrée sur une vision économique de l’entité OL et non pas de l’entité groupe comme le souhaiterait John Textor, ça va l’obliger à faire redériver un certain nombre de ressources vers l’OL et évidemment qu’il ne faut pas prendre à la légère les décisions de la DNCG » confie l’ancien président historique de l’Olympique Lyonnais, qui doit parfois se demander s’il a fait le bon choix en vendant son club à John Textor. Il s’est d’ailleurs questionné sur ce point lors de l’interview accordée au média Carré.

Aulas regrette « parfois » d’avoir vendu l’OL à Textor

« Je regrette parfois d’avoir vendu, bien sûr. J’étais le principal actionnaire mais je n’étais pas majoritaire. J’avais moins de 50%. Les deux autres actionnaires, Jérôme Seydoux et IDG, actionnaire chinois, qui ne s’appréciaient pas particulièrement, se sont ligués contre moi après le covid car ils avaient besoin de vendre. Je ne pouvais pas résister » regrette Jean-Michel Aulas, qui se serait bien vu poursuivre à la tête de l’OL mais qui n’avait pas la possibilité de refuser l’offre de John Textor sur le plan financier. Résultat des courses, l’Olympique Lyonnais est désormais dans les mains de l’homme d’affaires américain et les doutes sont nombreux autour du futur des Gones sur le plan financier avec cette terrible épée de Damoclès au-dessus de la tête.