Hervé Renard après Laurent Blanc, le plan fou de l'OL ?

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Installé aux commandes de l'équipe de France féminine après avoir quitté l'Arabie Saoudite, Hervé Renard a redonné le sourire aux Bleues. Mais déjà son avenir suscite des rumeurs, notamment parce que certains le verraient remplacer Didier Deschamps en 2026 ou Laurent Blanc à l'OL.

Une fois le limogeage de Corinne Diacre acté, le comité exécutif de la Fédération Française de Football est allé chercher Hervé Renard en Arabie Saoudite. Chaud partisan du sélectionneur saoudien, Jean-Michel Aulas était membre du comité restreint qui a choisi et négocié avec le nouveau sélectionneur de l’équipe de France féminine. Et à l’image de la victoire mardi soir contre le Canada en amical, les Bleues ont retrouvé le plaisir de porter le maillot tricolore, ce qui pour certaines d’entre elles n’était plus le cas. Il y a un effet Hervé Renard, et personne ne peut le contester.

Au point même que certains estiment désormais qu’après les filles, l’entraîneur français pourrait tout à fait être le remplaçant idéal lorsque la FFF décidera qu’il est désormais temps pour Didier Deschamps de prendre sa retraite. A priori, ce sera après le Mondial 2026. Sur Europe 1, Nabil Djellit a lui une autre idée sur le possible poste d’Hervé Renard dans l'avenir.

Hervé Renard à l'OL après la France ?

Au micro d’Europe 1 Sport, le journaliste de France-Football pense que Jean-Michel Aulas sera tenté de confier les clés de l’Olympique Lyonnais à Hervé Renard une fois le contrat de Laurent Blanc terminé et si JMA est encore décisionnaire. « Il a le profil pour être le sélectionneur de l’équipe de France masculine, il a gagné en Afrique, il a dirigé l’Arabie Saoudite au Mondial. Il sait faire cela, mais je pense que ce n’est pas le plan. Le plan, c'est peut-être de succéder à Laurent Blanc à Lyon. Celui qui est derrière son arrivée chez les Bleues, c’est quand même Jean-Michel Aulas si je ne dis pas de bêtise. Si vous performez avec l’équipe de France féminine, derrière, il peut y avoir un retour d’ascenseur. Vous n’êtes pas à l’abri de le voir un jour à l’OL. Son objectif, c'est un grand club, et en plus Deschamps ne va pas lâcher le steak », a confié Nabil Djellit