Henrique juge les chances de l’OL, Blanc le recadre

Par Eric Bethsy

De retour dans la course à la cinquième place de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais doit espérer des faux pas de ses concurrents. Le Brésilien Henrique a donc un œil sur le parcours des Lillois et des Rennais. Ce qui ne plaît pas à l’entraîneur Laurent Blanc.

A cinq journées de la fin, l’Olympique Lyonnais peut encore espérer. Les coéquipiers d’Alexandre Lacazette, que l’on pensait définitivement distancés il n’y a pas si longtemps, n’ont que six points de retard sur la cinquième place du LOSC, billet qualificatif pour la Ligue Europa Conférence. Dans ce contexte, difficile pour Henrique de ne pas jeter un œil aux parcours des Lillois et des Rennais.

Henrique attentif au calendrier

« J’ai regardé le calendrier de nos adversaires et je sais qu’ils ont des matchs compliqués, a commenté le latéral gauche avant la réception de Montpellier dimanche. Il faudra profiter de cette chance mais il faut surtout rester concentrés sur nous-mêmes. » En effet, le Brésilien n’a pas intérêt à s’attarder sur la concurrence. Et pour cause, cet état d’esprit ne plaît pas du tout à l’entraîneur Laurent Blanc.

« Non il faut gagner, a conseillé le Cévenol. Rattraper, faire des calculs, regarder tous les matchs des adversaires potentiels, non. Moi ce n’est pas mon cas, je vous le dis. Je ne me précipite pas pour savoir quoi que ce soit, moi ce qui m’intéresse c’est de gagner les matchs. Regarder le calendrier ? C'est une perte de temps. Parce que ça ne change rien pour vous, quel que soit le résultat de nos adversaires, nous, il faut gagner. Donc regardons ce qu'on doit faire, nous. »

🎙 Laurent Blanc est en conférence de presse à 2 jours du match #OLMHSC "Montpellier s'est bien sauvé car ils étaient dans une situation critique. Bravo à eux. Je pense qu'ils vont venir ici avec des ambitions" pic.twitter.com/RGrklLZEmJ — Olympique Lyonnais (@OL) May 5, 2023

« Après, si vous voulez passer du temps à analyser les résultats des autres, vous le faites, mais ça ne changera pas ce que vous devez faire, a expliqué le technicien. Donc pourquoi s'en préoccuper ? Ça m’horripile quand j’entends : "ça peut donner une source de motivation supplémentaire". Vous pensez sincèrement que quand vous jouez un match contre un adversaire, vous avez besoin d’une surmotivation si vous savez que votre adversaire direct a perdu ou gagné ? » N’en déplaise à Laurent Blanc, l’OL n’est pas maître de son destin.