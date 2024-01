Juninho et l'OL c'est définitivement fini ‍!

Dans : OL.

Au coeur de l'automne 2023, le retour de Juninho à l'Olympique Lyonnais a été évoqué. Mais la relation entre le meilleur joueur de l'histoire de l'OL et John Textor est définitivement rompue.

Avant l'énorme réorganisation décidée par le propriétaire américain de l'Olympique Lyonnais ces dernières semaines, le come-back de Juninho a longtemps été synonyme d'espoir pour les supporters rhodaniens. Mais le monde est ainsi fait que grâce aux bons résultats actuels de l'OL, le retour de celui qui a longtemps enflammé la capitale des Gaules n'est plus autant souhaité qu'avant. Et heureusement puisqu'à en croire Stéphane Darmani, le journaliste de Canal+ au Brésil, les discussions ne sont jamais allées très loin entre John Textor et Juninho, et qu'il est donc impossible d'envisager que ce dernier revienne à Lyon pour peu que cela ait réellement été envisagé.

Juninho et l'OL, histoire définitivement terminée

Dans l'émission Jour de Foot, le journaliste de la chaîne cryptée a été très clair sur ce sujet. « Je suis ce dossier depuis pas mal longtemps, Juninho et John Textor se sont parlé pour la première fois il y a deux mois et certains confrères se sont avancés en disant qu’il revenait à Lyon alors que rien n’a jamais été acté. Et maintenant, il n’y a plus aucun contact entre les deux hommes, donc forcément, on peut dire que tout cela est très mal engagé », a reconnu Stéphane Darmani, qui pense que l'histoire entre Juninho et l'Olympique Lyonnais s'est définitivement terminé lorsque l'ancien capitaine brésilien de l'OL est parti à la fin de l'année 2021, abandonnant son poste de directeur sportif après une embrouille de trop avec Jean-Michel Aulas. À en voir les premières réactions sur les réseaux sociaux, une majorité de supporters lyonnais n'est pas si peiné que cela, l'idée de voir Juninho se partager entre le Brésil et Lyon n'ayant convaincu personne.