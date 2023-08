Guido Rodriguez, le Bétis va faire pleurer l'OL

Dans : OL.

Toujours à la recherche du milieu défensif tant attendu par Laurent Blanc, l’OL aime beaucoup le profil de Guido Rodriguez. Mais le Bétis Séville n’a pas l’intention de se laisser chiper son international argentin sans broncher.

Depuis le mois de janvier dernier, Laurent Blanc réclame corps et âme la signature d’un milieu défensif expérimenté à l’Olympique Lyonnais. Le désir ultime de l’entraîneur lyonnais n’a toujours pas été comblé. Après la signature d’Ernest Nuamah en provenance de Nordsjaelland pour près de 30 millions d’euros bonus compris, la priorité de la fin du mercato à l’OL devrait être le recrutement de ce fameux n°6 si cher à Laurent Blanc. Plusieurs pistes sont explorées, notamment en Espagne et l’une d’entre elles mène à Guido Rodriguez.

Le Bétis Séville veut prolonger Guido Rodriguez

En fin de contrat avec le Bétis Séville en juin 2024, le champion du monde argentin coche toutes les cases. Titulaire indiscutable dans un club de Liga, 29 ans, international… Laurent Blanc en rêve. Mais selon la presse espagnole de ce jeudi, le Bétis Séville n’a pas l’intention de se faire dépouiller aussi facilement de l’un de ses meilleurs éléments. Le média Sevilla.ABC explique que Manuel Pellegrini pousse en interne pour la prolongation de Guido Rodriguez, pour qui l’Olympique Lyonnais a proposé moins de 10 millions d’euros.

Pour l’heure, on ignore si le champion du monde argentin est plutôt favorable à un départ du Bétis ou à une prolongation mais quoi qu’il en soit, une chose est certaine : l’OL n’a aucune chance de rafler la mise avec une offre aussi basse. Ces dernières heures, on apprenait que le Bétis réclamait au minimum 16 millions d’euros pour son milieu défensif d’expérience. Mais voilà que maintenant, le club sévillan envisage très sérieusement d’offrir à Guido Rodriguez une prolongation de contrat, ce qui mettrait à terre tous les espoirs de l’Olympique Lyonnais. L’accord entre Guido Rodriguez et l’OL, annoncé il y a deux jours par L’Equipe et Le Progrès, pourrait être remis en cause en cas d’offre de prolongation de la part du Bétis. Les prochaines heures seront décisives pour savoir où évoluera l’Argentin la saison prochaine.