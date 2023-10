Grosso submergé, les taupes se multiplient à l’OL ‍!

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Fabio Grosso, qui a pété un plomb cette semaine en raison de fuites dans les médias, n'a pas fini de chercher la taupe. Le Progrès révèle d'autres confidences de joueurs de l'OL contre leur propre entraineur.

Drôle de semaine à l’Olympique Lyonnais, où la défaite à domicile face à Clermont a mis tout le monde sur les nerfs. Outre le classement catastrophique en Ligue 1, c’est l’absence de réaction d’un groupe qui semble à bout physiquement malgré le peu de matchs, perdu tactiquement avec le changement d’entraineur, et sans solution collective ou même individuelle pour redresser la barre. Et par dessus le tout, John Textor assure que tout va bien se passer, et que la relégation n’est vraiment pas un souci malgré la dernière place actuelle. La touche finale est venue cette semaine, avec les révélations de Jérome Rothen sur l’ambiance délétère dans le vestiaire, et plusieurs confidences qui ont mis hors de lui Fabio Grosso. L’entraineur de l’OL a annulé la séance de mardi après-midi pour chasser la taupe, demandant au traitre de se dénoncer sans succès.

La formation rhodanienne a plus ou moins repris un rythme normal avant le match face à l’OM de ce dimanche soir, mais les révélations n’ont pas cessé. Pire encore, c’est Le Progrès qui se met désormais à relayer des confidences de la part de joueurs de l’effectif lyonnais. Le journal local évoque ainsi un programme jugé catastrophique pour gérer la semaine, que ce soit au niveau organisationnel, ou au niveau de la sollicitation physique. Pour certains, cela explique aussi que l’OL a eu tant de mal à emballer la rencontre contre Clermont à domicile, alors qu’il s’agissait du match de la peur.

Grosso énerve beaucoup de monde

« Plusieurs joueurs du groupe se plaignent, par exemple, en privé des multiples changements d’horaires et de convocation en dernière minute du staff, ou une planification des séances parfois inadaptée, avec un manque de fraîcheur ressenti dimanche contre Clermont », explique ainsi Le Progrès, pour qui la méthode Fabio Grosso ne marche vraiment pas. L’entraineur italien a donc beaucoup de boulot, et seules les victoires vont permettre de remettre de l’ordre. Car en ce qui concerne la chasse à la taupe, les choses ne vont pas vraiment dans le bon sens.