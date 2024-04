L’OL européen, Brest révèle la consigne donnée aux arbitres

Dans : OL.

Battu à Lyon (4-3) dimanche dernier, Brest n’a toujours pas digéré les erreurs d’arbitrage en sa défaveur. L’entraîneur brestois Eric Roy, sans parler de complot, constate que les plus grosses écuries sont aidées dans la course aux places européennes.

Cinq jours plus tard, Brest n’a pas tourné la page. La défaite contre l'Olympique Lyonnais reste difficile à encaisser pour les Brestois qui ont vu la commission de discipline confirmer la suspension de Pierre Lees-Melou, injustement expulsé dimanche dernier. Il n’en fallait pas plus pour relancer le discours d’Eric Roy qui, sans parler de complot contre son équipe classée deuxième de Ligue 1, a dénoncé un arbitrage favorable aux grosses écuries engagées dans la course aux places européennes.

« Je ne remettrai jamais en doute l’honnêteté intellectuelle des arbitres, a d’abord confié le coach brestois. Je sais trop bien que c’est un métier difficile. Je n’en veux pas à monsieur Vernice (l’arbitre d’OL-Brest). Moi, de ma position au bord du terrain, il y a plein de choses que je ne vois pas. L’arbitre, il y a des choses qu’il ne peut pas voir. Il a des fois des joueurs devant, il y a des actions où il est masqué. Jamais je ne tirerai à boulet rouge sur les arbitres. La théorie du complot, je n’y pense pas. »

« Mais je suis conscient aussi qu’en Coupe d’Europe, c’est mieux d’avoir Lyon, avec un grand stade, une grande équipe, des gros budgets, c’est mieux d’avoir Marseille avec un grand stade, où Lille, avec tout ce que ça génère en termes de spectacle, a nuancé Eric Roy. Je suis supporter des clubs français dans ces compétitions-là. Mais certains, des médias aussi, des institutions du football, d’avoir Brest en Coupe d’Europe l’année prochaine, ce n’est pas le truc le plus sexy pour eux. Peut-être qu’on préfère des clubs qui ont plus de moyens, qui peuvent récolter plus de points UEFA car on en récolte tellement (sourire). »

Roy prévient son groupe

« Donc, je dis aux joueurs de ne rien attendre de personne. Ce contexte un peu défavorable pour nous doit nous servir à être plus solidaires pour aller chercher les résultats qui nous permettront de clôturer une saison historique pour le Stade Brestois. Et si on décroche une Coupe d’Europe, quelle qu’elle soit, on sera fier d’essayer de représenter notre pays et on essayera d’être sexy sur le terrain, à défaut d’être sexy pour des gens qui nous regardent et qui font le football français », a conclu le technicien avant la réception de l’AS Monaco dimanche. Un match où l’arbitrage sera de nouveau observé.