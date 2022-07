Gouiri-Cherki, le Real Madrid veut son attaque 100% OL

Alors qu'il n'a toujours pas prolongé à l'OL, Rayan Cherki fait l'objet d'une cour assidue du Real Madrid. Les Merengues veulent recruter le jeune prodige lyonnais mais aussi un autre ancien du centre de formation lyonnais, le Niçois Amine Gouiri.

Récemment revenu sur les pelouses avec l'OL, Rayan Cherki inquiète toutefois tous les Lyonnais d'un point de vue contractuel. En effet, le jeune prodige de bientôt 19 ans n'a pas encore prolongé son contrat avec les Gones, malgré le fait que l'opération devait être finalisée dès le début de l'été. Libre de tout contrat en juin 2023 si cela devait perdurer, Cherki est suivi de près par les grands clubs européens. Le plus actif sur le dossier reste le Real Madrid. Les Merengues ont souvent fait de bonnes affaires en venant dans le Rhône : Karim Benzema bien sûr mais aussi Mahamadou Diarra ou plus récemment Ferland Mendy ont apporté satisfaction à Florentino Perez.

Le Real Madrid compte bien profiter de la situation contractuelle précaire de Rayan Cherki à l'OL pour se l'offrir dès cet été. Le jeune lyonnais a été listé comme recrue potentielle par la Maison Blanche. Cependant, il n'est pas le seul talent formé à l'OL à être visé pour le mercato estival. L'attaquant de l'OGC Nice Amine Gouiri est aussi dans le viseur des recruteurs madrilènes comme le révèle le journaliste Ekrem Konur.

🚨 Real Madrid have added French players Amine Gouiri, 22, and Ryan Cherki, 18, to their short transfer list.



⚪ #HalaMadrid pic.twitter.com/cGINarsHiq