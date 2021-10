France ou Algérie, un jeune de l'OL choisit les Fennecs !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Convoqué à la fois par l'équipe de France et l'équipe d'Algérie U18, Yannis Lagha a choisi de rejoindre la formation nord-africaine qui jouera son prochain match face...à la France.

C’est une équation assez improbable qui s’est offert Yannis Lagha, jeune milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais qui s’est retrouvé en même temps avec une convocation de l’équipe de France U18 et de sa rivale algérienne. Pour le joueur de 17 ans, il ne fallait plus tergiverser puisque ces deux pays doivent s’affronter en amical les 9 et 12 octobre et qu’il doit désormais rejoindre l’un des deux regroupements afin de préparer ces deux matchs. Ce samedi, Yannis Lagha, natif de Lyon, semble avoir enfin tranché, puisque RMC annonce que le milieu lyonnais a décidé de poursuivre sa carrière internationale avec l’équipe d’Algérie.

L'Algérie l'avait ciblé depuis longtemps

Répondant à la radio, un membre de l’entourage du joueur lyonnais a confirmé que le choix était fait et qu’il était facilement explicable. « C’est une suite logique et naturelle. C’est valorisant pour Yannis que la FFF pense à lui mais il est surtout normal qu’il continue de porter avec fierté le maillot des Fennecs, dont il a intégré la génération 2004 depuis la saison dernière. Il n’y a aucune raison d’avoir une polémique autour d’un jeune joueur comme lui », précise ce proche de Yannis Lagha. Le jeune lyonnais n'est évidemment pas le premier footballeur à devoir faire un choix international, mais évidemment cela suscite toujours autant de polémiques entre les sélections concernées.