Flick viré, l’OL à 9 chances sur 10 de jubiler ‍!

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Il n'y a plus de sélectionneur en Allemagne, qui va affronter la France ce mardi. A Lyon, c'est surtout le nom du futur coach de la Mannschaft qui est suivi, car cela pourrait définitivement libérer Oliver Glasner.

L’Allemagne a décidé de trancher dans le vif à neuf mois de son Euro 2024. Hansi Flick n’a pas résisté à la dernière défaite à domicile face au Japon, avec des erreurs défensives assez incroyables et un collectif en chute libre (1-4). Un entraineur intérimaire sera donc en place ce lundi pour le match face à l’équipe de France en la personne de Rüdi Völler, même si la fédération se démène pour trouver très rapidement un nouveau sélectionneur. Une situation qui ne surprendra personne tant, depuis le début de sa préparation à l’Euro avec les matchs amicaux, la Mannschaft inquiète et pique du nez.

Le départ de l’ancien coach du Bayern Munich laisse donc une place vacante, et la presse allemande a rapidement fait le tour des prétendants. Il y a des noms sérieux, et d’autres qui font surtout rêver, mais c’est une liste de 10 entraineurs qui a été faite par le grand quotidien local Bild pour trouver le futur boss des joueurs allemands. On y retrouve un certain Zinedine Zidane, ou Jurgen Klopp, l’actuel entraineur de Liverpool, ainsi que Louis Van Gaal ou Jurgen Klinsmann, qui a déjà occupé cette fonction.



Glasner en troisième choix

Toutefois, deux favoris se dégagent largement, et il y a fort à parier que le futur sélectionneur se trouve parmi eux. Il s’agit de Julian Nagelsmann, qui a refusé le PSG cet été et est libre depuis qu’il a pris la porte au Bayern Munich l’an dernier. L’autre choix est Matthias Sammer, ancien joueur exemplaire de la Mannschaft et toujours au club de Dortmund sans en être l’entraineur. Les deux hommes ont les faveurs de la fédération et même du public. Le troisième larron n’est autre qu’Oliver Glasner, l’ancien coach de Francfort qui est courtisé par l’Olympique Lyonnais. Les chances de voir l’OL perdre sa cible numéro 1 sont donc maigres avec tous ces concurrents, même si l’Autrichien est apprécié de l’autre côté du Rhin. Néanmoins, la réponse ne devrait pas tarder en Allemagne, et cela pourrait avoir le mérite de libérer Glasner pour une arrivée prochaine à Lyon, si tout devait bien se goupiller. De là à imaginer Laurent Blanc entraîner encore un match ou deux l’OL, il n’y a désormais qu’un pas qu’il n’est pas impossible de franchir.