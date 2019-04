OL : Anthony Lopes défiguré, Coupet réclame une réaction des arbitres

Dans : OL, Coupe de France, Coupe, Rennes.

Le début de la demi-finale de Coupe de France entre l'Olympique Lyonnais et le Stade Rennais, mardi soir au Groupama Stadium, a été marqué par un net contact entre les crampons de Mbaye Niang et le visage d'Anthony Lopes, le gardien de l'OL étant sorti dans les pieds de l'attaquant du club breton. Et lorsque l'on voit les stigmates du choc sur le gardien de but de Lyon il est évident qu'on peut s'étonner que Niang s'en soit sorti sans aucune sanction.

Et ce mercredi, Grégory Coupet, ancien portier de l'Olympique Lyonnais et désormais entraîneur des gardiens rhodaniens, s'est élevé contre l'impunité de ce geste de Mbaye Niang. « Sachant que le ballon est dans ses mains, que vient faire ces crampons en avant mis à part pour faire mal ? Les attaquants ont bien raison car ils sont rarement sanctionnés par contre l’inverse... », a fait remarquer Grégory Coupet, étonne que l'arbitre de cette rencontre reste sans réaction suite à ce qui ressemble, selon lui, à un méchant tacle de l'attaquant rennais destiné à faire mal au gardien de l'Olympique Lyonnais.