Fiasco financier à l’OL, Textor en danger ‍?

Dans : OL.

Par Corentin Facy

John Textor risque de devoir gérer une très mauvaise nouvelle dans les semaines à venir puisque le fonds d’investissement Ares, son principal partenaire financier, songe de manière sérieuse à se retirer d’Eagle Football.

Au mois de décembre, John Textor est officiellement devenu l’actionnaire majoritaire de l’Olympique Lyonnais en lieu et place de Jean-Michel Aulas. Afin de rendre ce rachat possible, l’homme d’affaires américain a contracté un prêt auprès de la société d’investissement Ares. Deux sièges du conseil d’administration ont par ailleurs été confiés à des représentants de cette société… qui songe aujourd’hui à se retirer de la stratégie globale d’Eagle Football. D’après les informations de Bloomberg, le fonds d’investissement est en pleine réflexion et pourrait se retirer de sa participation à Eagle Football afin d’investir… à Chelsea.

Problème : Ares ne peut pas investir chez les Blues tout en gardant 40 % des parts de Crystal Palace au côté de John Textor comme c’est actuellement le cas. Autrement dit, soit John Textor doit se retirer de Crystal Palace… soit il doit rester sans Ares. La fin d’une collaboration qui pourrait également avoir des conséquences directes sur la gestion des autres clubs de la galaxie Eagle, à savoir Botafogo, Molenbeek… et l’OL.

Ares menace de quitter Eagle Football

Pour rappel, Crystal Palace est le seul club dans lequel John Textor n’est pas majoritaire il n’est pas impossible d’imaginer un retrait partiel ou total de l’homme d’affaires américain chez les Eagles, ce qui permettrait alors à Ares d’investir à Chelsea sans être embêté par la législation anglaise et continuer à soutenir John Textor et Eagle Football à Molenbeek, Botafogo et Lyon. Pour l’heure, on ne connait pas les conséquences que pourraient avoir l’éventuelle fin de la collaboration entre le fonds d’investissement et le propriétaire de l’Olympique Lyonnais mais au vu de l’importance d’Ares dans le rachat du club rhodanien il y a six mois, un divorce entre Ares et Eagle Football n’est pas souhaitable pour John Textor et les supporters de l’OL.