Fabio Grosso va sauver l’OL, il prend les paris ‍!

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Fabio Grosso pensait tenir sa première victoire avec l’OL dimanche contre Lorient, mais son équipe a finalement gâché un avantage de deux buts et a concédé le match nul (3-3) au Groupama Stadium.

Les débuts de Fabio Grosso à la tête de l’Olympique Lyonnais sont contrastés. Le successeur de Laurent Blanc n’a toujours pas réussi à décrocher une première victoire et les Gones sont englués dans la zone rouge. Dimanche, le déclic n’était pas loin puisque l’OL a mené au score pour la première fois de la saison. Malgré un avantage de deux buts, les partenaires d’Alexandre Lacazette ont concédé le match nul face à Lorient (3-3).

Obraniak optimiste pour le maintien de l'OL

Pour certains observateurs dont Raymond Domenech, la relégation est inéluctable en fin de saison pour cet effectif de l’Olympique Lyonnais. Ludovic Obraniak n’est pas du même avis. Sur l’antenne de la Chaîne L’Equipe, l’ancien joueur du LOSC a donné un avis plutôt positif sur les débuts de Fabio Grosso. Malgré les mauvais résultats, le consultant estime que tout n’est pas à jeter dans les premiers pas de Grosso dans la capitale des Gaules et que le champion du monde 2006 est l’homme de la situation pour réussir à sauver l’OL d’une relégation qui serait dramatique.

« Je vois des signes subtils mais positifs pour l’OL. Tous les entraîneurs qui passent à Lyon et le dernier en date Laurent Blanc nous disent que l’atmosphère de travail dans ce club est très compliquée. Cet effectif est très difficile à aborder. Je trouve que la compo de Grosso est plutôt encourageante contre Lorient. Diawara a fait un super match, Jeffinho et Nuamah il fallait les lancer. Il est en train de trouver son onze mais je trouve qu’il se trompe à 3-2 quand il repasse à cinq défenseurs. Il insuffle de la fragilité à son équipe alors que l’OL avait besoin d’aller vers l’avant à ce moment. Mais je pense qu’il va y arriver, je crois qu’il fait l’unanimité, il est sûr de sa force. Après, les joueurs doivent arrêter de se prendre pour des phénomènes » a analysé celui qui est également consultant de la Ligue 1 pour Prime Video et qui estime que l’OL a toujours ses chances dans la course au maintien et que rien n’est encore perdu. Une chose est quoi qu’il arrive certaine : « l’OL joue le maintien » et c’est Fabio Grosso lui-même qui l’a officialisé après le match nul contre les Merlus dimanche au Groupama Stadium.