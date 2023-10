Direction Ligue 2, Domenech enterre l’OL

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Malgré une avance de deux buts, l’OL n’a pas été en mesure de l’emporter contre Lorient dimanche après-midi au Groupama Stadium (3-3).

Fabio Grosso ne se cache plus, « l’OL joue le maintien ». Tels sont les mots prononcés par l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais après le match nul de son équipe au goût de défaite contre Lorient dimanche après-midi (3-3). A la mi-temps, les Gones menaient pour la première fois de la saison et avaient même réussi le break par l’intermédiaire d’Alexandre Lacazette, auteur d’un penalty et d’un très joli but. Mais la crise de confiance est profonde chez les joueurs lyonnais, lesquels se sont sabordés en concédant deux buts en seconde mi-temps et donc le match nul face aux Merlus.

Avant-dernier de Ligue 1 en attendant de savoir si Clermont récupérera trois points après les incidents survenus à Montpellier, l’OL est au fond du trou. Et pour Raymond Domenech, une éventuelle remontée au classement est difficile à imaginer. Au micro de la Chaîne L’Equipe, l’ex-sélectionneur de l’Equipe de France a jugé que selon lui, Lyon se dirigeait tout droit vers la Ligue 2.

Domenech ne voit pas l'OL se sauver en Ligue 1

« Les faits sont concrets, Lyon est dernier car Clermont va prendre les trois points avec le match arrêté à Montpellier donc l’OL peut être à 4 points de l’avant dernier. Dans le jeu, on voit ce qu’il se passe : il n’y a pas d’ossature, pas d’organisation, pas de consistante, elle se dilue sur le moindre truc. À tout moment, ils peuvent perdre. A tous les matchs c’est comme ça, il n’y a pas de solidité défensive. Une équipe sans aucune solidité défensive ne peut pas s’en sortir, c’est la base pour jouer le maintien. Si on n’est pas solide on est mort et c’est exactement leur cas. A chaque ballon en profondeur il y a danger. C’est un drame, ils n’ont pas de joueur solide derrière qui peut sauver l’Olympique Lyonnais » a analysé Raymond Domenech, qui ne voit pas par quel moyen l’équipe de Fabio Grosso peut réussir à se sauver. Malgré des joueurs intéressants dans le secteur offensif avec Lacazette, Jeffinho, Cherki ou encore Nuamah, la fébrilité de la défense est trop importante pour espérer un maintien aux yeux de Raymond Domenech. Les joueurs de l’OL devront prouver le contraire après la trêve internationale pour rassurer leurs supporters et vite.