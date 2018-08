OL : L'énorme coup de poker tenté par l'OL pour Yerry Mina !

Dans : OL, Ligue 1, Mercato.

A moins d’une semaine du début du championnat, l’Olympique Lyonnais n’a toujours pas officialisé l’arrivée d’un défenseur central.

Pourtant, Lyon multiplie les pistes au mercato. Et à en croire les informations de L’Equipe, tout va visiblement se jouer entre Ruben Dias et Yerry Mina. Concernant le premier, le journal national confirme une offre à hauteur de 30ME, mais indique que ce dossier ne devrait pas évoluer jusqu’au terme du troisième tour de qualification à la Ligue des Champions entre Fenerbahçe et Benfica. Autrement dit, la piste menant à l’international portugais de 21 ans serait en stand-by jusqu’au 14 août, au mieux.

Lyon n'a pas renoncé à Yerry Mina

En parallèle, Lyon n’a pas renoncé à Yerry Mina, que la presse espagnole annonce tout proche d’Everton. Car selon le quotidien sportif, l’international colombien a fait part de son intérêt pour le projet rhodanien et privilégie clairement l’OL aux Toffees, grâce à la qualification des hommes de Bruno Genesio pour la Ligue des Champions. Néanmoins, l’offre d’Everton complique la mission de l’OL, qui pourrait tenter un coup de poker au mercato : attendre la fin du mercato anglais (jeudi soir) en espérant que Yerry Mina n’ait pas signé à Everton, et ensuite profiter de ses bonnes relations avec le Barça pour proposer (seulement) 25ME au club catalan pour son défenseur. Quoi qu’il en soit, l’OL s’active sur tous les fronts pour trouver le complément idéal à Marcelo. Mais cela prendra encore du temps, une petite semaine. Au minimum…