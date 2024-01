Everton garde Danjuma de force, ça sent mauvais pour l'OL

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL souhaite encore se montrer actif en ce mois de janvier. Un élément offensif est recherché et le profil d'Arnaut Danjuma plait beaucoup.

La direction de l'OL ne veut pas perdre trop de temps sur le marché des transferts pour boucler certains deals. Cependant, la situation du club rhodanien n'est pas idéale pour attirer des profils de haut standing. Malgré tout, quelques jolis noms sont courtisés par les Rhodaniens. C'est notamment le cas d'Arnaut Danjuma, qui n'a pas beaucoup de temps de jeu à Everton. Si le joueur néerlandais a un accord avec l'OL, le club de Liverpool ne veut pas forcément le lâcher, surtout que des promesses lui sont faites concernant son temps de jeu... C'est en tout cas ce qu'affirme Chris Antony.

Danjuma, le dossier prend une clim

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Arnaut Danjuma (@danjuma)

Souvent interpellé dans le dossier Arnaut Danjuma, l'insider vient de faire une sortie notable sur son compte X. « On continue à nous demander des nouvelles de Danjuma. Honnêtement, il n'y en a pas pour le moment. Everton a montré ses intentions ce week-end en le titularisant – ils ont des blessés et sentent qu'ils peuvent donner à Danjuma les minutes qu'il veut et que Villarreal demande également. L'accord semble prometteur pour le moment - un accord a été conclu avec Villarreal, Lyon et le joueur mais Everton voulait le conserver. Lyon a des alternatives, j'essaye juste de vérifier quelques dossiers », a notamment indiqué Chris Antony, qui refroidit donc une arrivée imminente du joueur de 26 ans à l'OL. Si les Gones devraient y croire jusqu'au bout, d'autres dossiers sont ouverts. Les prochains jours nous en diront plus mais le temps presse, tout comme les victoires. Les Lyonnais seront à Bergerac le week-end prochain pour tenter de valider leur qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe de France.