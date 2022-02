Europe et L1, Ndombélé fait rêver Aulas

Dans : OL.

Par Nicolas Issner

Tanguy Ndombele est revenu cet hiver à l’Olympique Lyonnais avec beaucoup d’ambitions. Le joueur français prêté par Tottenham a avoué que gagner la Ligue Europa était l’un de ses gros objectifs.

Jean-Michel Aulas et l’Olympique Lyonnais ont réussi le gros coup Ndombele. Prêté jusqu’à la fin de saison par Tottenham avec une option d’achat de 65 millions d’euros, le milieu de terrain est l’une des deux recrues hivernales lyonnaises, avec l’ancien Brestois Romain Faivre. Auteur de 10 buts en 91 matchs avec les Spurs depuis 2019, Tanguy Ndombele a fait son retour dans le Rhône avec une grande soif de trophée, lui qui n’a gagné aucun trophée en carrière et perdu une finale de Coupe de la Ligue anglaise avec Tottenham la saison dernière. Interviewé par Téléfoot ce dimanche, le joueur français de 25 ans a annoncé ses objectifs. « Mon objectif est de reprendre goût au football. À Tottenham, je l'avais un peu perdu. Aujourd'hui je suis revenu à Lyon et je suis très content d'être là. Un prêt réussi ? Ça serait de finir dans les 3 premiers, et pourquoi pas gagner la Coupe d'Europe. Aussi faire de bonnes performances, je sais que je suis attendu au tournant » a déclaré l’international français aux 7 sélections.

L’OL aura fort à faire…Barcelone, Dortmund, Leverkusen

Et si l’Olympique Lyonnais remportait la première Coupe d’Europe de son histoire, le grand rêve de Jean-Michel Aulas ? Lyon a montré un beau visage en phase de groupe avec 16 points obtenus sur 18 possibles face à Bondby, le Sparta Prague et les Rangers. Mais pour être sacré champion d’Europe, Tanguy Ndombele et ses coéquipiers devront battre des adversaires coriaces comme le FC Barcelone ou le Napoli, opposés en barrages. De même pour Leipzig ou la Real Sociedad, également adversaires en barrages. L’Atalanta Bergame et le Borussia Dortmund peuvent aussi se dresser sur la route des Gones. Le FC Séville, qui a gagné 6 fois la compétition, est également une option. L’OL n’a plus qu’une chance de trophée cette saison, la Ligue Europa. En cas d’échec, il s’agirait de la dixième saison blanche consécutive pour le club.