EL : C'était chaud, mais l'OL prend de l'avance sur Villarreal

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe, Liga.

Dans son seizième de finale aller d'Europa League, l'Olympique Lyonnais est venu à bout de Villarreal grâce à une deuxième mi-temps de toute beauté (3-1).

Dans le dur en Ligue 1 depuis plusieurs semaines, le club rhodanien comptait sur la Coupe d'Europe pour se relancer. Sauf que malgré des occasions de Mariano Diaz (13e, 23e) et de Fekir (24e), Lyon rentrait bredouille à la mi-temps, grâce aussi à un double arrêt de Lopes face à Trigueros et Bacca (17e). Mais dès le retour des vestiaires, l'OL de Genesio enclenchait la marche avant ! Ndombele ouvrait d'abord la marque de la tête, au second poteau après une remise astucieuse de Mariano, pour inscrire son premier but à Lyon (1-0 à la 46e). Puis Fekir doublait rapidement la mise d'un tir croisé, suite à un ballon de Diaz repoussé par Asenjo (2-0 à la 49e).

Lyon faisait donc le plus dur, mais après une claque non-sanctionnée de Gaspar sur Mariano (61e), le sous-marin jaune réduisait l'écart avec Fornals, qui, esseulé au deuxième poteau, trompait Lopes (2-1 à la 63e). Quelques minutes après son entrée en jeu, Memphis Depay illuminait la partie... en marquant d'une frappe supersonique dont il a le secret depuis les 25 mètres (3-1 à la 82e). Et en fin de match, Lopes sauvait la baraque contre Fornals (87e). Avec ce succès dans son Groupama Stadium (3-1), l'OL se met donc dans une position confortable avant le match retour au Cerámica de la semaine prochaine.