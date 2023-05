Diomandé prêt à quitter l'OL, un pays le tente

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Poussé vers la sortie l'été dernier, Sinaly Diomandé a finalement refusé de quitter l'Olympique Lyonnais, mais en plus, il est devenu l'un des cadres de la défense de l'OL. Forcément, plusieurs clubs l'ont vu et cela pourrait bouger au prochain mercato.

21 matchs de Ligue 1 et 5 matchs de Coupe de France. Avant même la réception de Montpellier ce dimanche au Groupama Stadium, Sinaly Diomandé affiche de belles statistiques, surtout pour un joueur dont l’Olympique Lyonnais a voulu se séparer au mercato d’été 2022. Dans une séquence que les supporters de l’OL n’ont pas oublié, le club de Jean-Michel Aulas avait négocié dans les ultimes heures du mercato un accord avec le Stade Rennais pour un transfert du défenseur international ivoirien de 22 ans moyennant 9 millions d’euros. Mais, alors à trois ans de la fin de son contrat, Diomandé avait dit non, et finalement l’OL avait été bien « obligé » de le conserver, au grand désarroi du club breton. Cependant, avec le limogeage de Peter Bosz, et son remplacement par Laurent Blanc, tout a changé pour Sinaly Diomandé.

Diomandé en Premier League après l'OL ?

Belle victoire en équipe 🔴🔵🫡 pic.twitter.com/I9xWN1kAJC — Sinaly Diomande (@SDiomande2) April 15, 2023

Là où l’entraîneur néerlandais n’accordait pas vraiment sa confiance au jeune défenseur, son successeur français a décidé de miser sur Sinaly Diomandé. Au point même d’en faire un des ses cadres dans un secteur de jeu où l’Olympique Lyonnais s’est souvent cherché ces dernières saisons. Lié jusqu’en 2025 avec l’OL, le défenseur ivoirien fait le bonheur de Laurent Blanc, mais ce dernier pourrait bien avoir une mauvaise nouvelle lors du prochain marché des transferts. En effet, dans le quotidien sportif, Hugo Guillemet affirme qu’après cette saison bien remplie, Sinaly Diomandé ne sera plus autant décidé à rester à Lyon. « L’été promet d’être agité et le joueur ne dirait cette fois pas non à un départ. Surtout si l’Angleterre le courtise », précise le journaliste, qui ne sera pas étonné de voir le jeune défenseur rejoindre la Premier League la saison prochaine moyennant quelques millions d'euros.