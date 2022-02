Denayer a craqué, divorce imminent à Lyon

Dans : OL.

Par Claude Dautel

En fin de contrat à l'Olympique Lyonnais, Jason Denayer va reprendre la compétition après sa blessure à la cheville début décembre. Mais l'international belge n'a pas d'avenir à l'OL.

Lors d’une récente conférence de presse, Jean-Michel Aulas a évoqué le cas de Jason Denayer arrivé en 2018 à Lyon en provenance de Manchester City, et qui sera libre en juin prochain. Du côté du patron de l’Olympique Lyonnais les choses sont relativement claires. « La balle est dans son camp. Vincent Ponsot a trouvé les bases de discussions avec les agents, puis j'ai échangé avec Jason directement. Il ne dit pas non, mais il ne dit pas oui tout de suite et préfère finir sa rééducation avant de décider. On a encore des chances de pouvoir le prolonger, mais comme on est prévoyant, on a activé d'autres pistes », avait précisé le dirigeant rhodanien. L’international belge en a désormais fini avec son programme de reprise, suite à son entorse à la cheville contre Bordeaux au début du mois de décembre, puisqu’il a joué avec la réserve de l’OL. L’heure est donc venue pour Denayer de décider de son avenir, alors que des rumeurs évoquent l’intérêt de plusieurs clubs européens.

Denayer veut un salaire colossal, Lyon dit non

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jason Denayer (@jason_denayer)

Pour Le Progrès, le renouvellement de Jason Denayer semble hautement improbable. Car selon des sources internes à l’Olympique Lyonnais, les exigences salariales du défenseur de 26 ans seraient « hors d’atteinte » pour l’OL et « les deux parties seraient proches d’une séparation ». Bien évidemment, sur le plan financier, ce départ gratuit d’un joueur recruté pour un montant proche de 10 millions d’euros il y a quatre ans n’est pas facile à vire, mais c’est une tendance à laquelle les clubs de football vont devoir s’habituer. Sur le plan sportif, l’énorme montée en gamme de Castello Lukeba permet d’éviter des angoisses pour le futur de la défense centrale lyonnaise. De quoi forcément peser dans la réflexion de Jean-Michel Aulas et Vincent Ponsot lors des négociations avec Denayer, et ne pas inciter le boss de Lyon à céder des exigences délirantes.