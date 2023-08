Dejan Lovren se retient de faire exploser l'OL

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

De retour à l'Olympique Lyonnais en janvier dernier, Dejan Lovren ne parvient pas à redresser le club rhodanien. Sur son compte Instagram, le Croate a délivré un message subliminal pour exprimer sa frustration concernant la situation actuelle.

Pas utilisé par Laurent Blanc pour les deux premiers matchs de la saison, Dejan Lovren a assisté impuissant aux deux défaites lyonnaises pour ce début de saison en Ligue 1. Après un exercice 2022/2023 raté, l'OL commence de la pire des manières avec notamment une gifle subie à domicile par Montpellier (1-4). Avec les sorties lunaires de Laurent Blanc sur son avenir, Lyon est clairement en crise, et les supporters des Gones sont au bord de la crise de nerf. Un sentiment visiblement partagé par Dejan Lovren qui a publié un message assez énigmatique sur son compte Instagram, quelques heures après la bévue de l'OL. L'ancien joueur de Liverpool remercie les fans et semble avoir des choses à dire sur ce qu'il se passe en interne.

Le message énigmatique de Lovren pour les fans de l'OL

« Je ne sais pas quoi dire à part merci pour votre soutien.

« Je ne sais pas quoi dire à part merci pour votre soutien.

Je suis plus frustré que vous les fans, certaines choses ne sont pas pour le moment comme elles devraient être, tellement de…

« Je ne sais pas quoi dire à part merci pour votre soutien. Je suis plus frustré que vous les fans, certaines choses ne sont pas pour le moment comme elles devraient être, tellement de choses que je voulais dire, mais il vaut mieux se taire pour le moment » a écrit le défenseur croate sur ses réseaux sociaux. Un message qui a fait beaucoup réagir au sein de la communauté lyonnaise. Le joueur de 34 ans laisse entendre qu'il sait certaines choses mais que ce n'est pas encore le moment pour tout révéler. Le finaliste de la Coupe du monde avec la Croatie est revenu à l'OL après son premier passage entre 2010 et 2013 et ne s'attendait probablement pas à évoluer dans un club autant en crise, que ce soit sur un plan sportif, financier ou même organisationnel.