De l’OL à Monaco, Geubbels avoue son erreur

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Transféré à l’AS Monaco à l’été 2018, Willem Geubbels s’était montré maladroit dans ses premières déclarations. Le tout jeune attaquant arrivé en provenance de l’Olympique Lyonnais s'annonçait sur les traces de Kylian Mbappé. Une erreur de communication que le néo-Nantais regrette.

Promis à un grand avenir au centre de formation de l’Olympique Lyonnais, Willem Geubbels avait préféré prendre son envol. L’attaquant seulement âgé de 16 ans avait privilégié l’AS Monaco, là où un certain Kylian Mbappé avait débuté sa carrière. « Forcément cela donne envie de faire de belles choses quand on voit ce qu'il a fait ici, avait réagi l’ex-Gone en conférence de presse. J'ai envie de suivre ses traces et pourquoi pas faire mieux ! (…) Je suis très jeune, et même en avance donc la comparaison est assez rapide. Elle est souvent faite et je veux suivre ses pas pour faire mieux. »

Compte tenu de la dimension déjà prise par Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, la déclaration était plutôt osée. Willem Geubbels ne faisait que s’ajouter de la pression après son gros transfert à 20 millions d’euros. Et malheureusement pour lui, le Monégasque ne répondra jamais aux attentes sur le Rocher, notamment à cause de ses blessures. C’est donc en prêt à Nantes que l’attaquant de 20 ans va tenter de relancer sa carrière cette saison. Et d’effacer sa maladresse qui continue de le suivre.

Geubbels accuse les médias

« Non, je ne regrette pas de l’avoir dit, a répondu Willem Geubbels ce vendredi. Je pense qu’on est dans un milieu où il faut faire attention à ce que l’on dit. Malheureusement, ce que j'ai dit a été détourné de façon assez mauvaise, je pense, par certains médias. Je pense qu’on n’a pas totalement compris le fond de ma pensée. Maintenant, je ne vais pas revenir dessus, c’est du passé et je pense qu’aujourd’hui, le mieux c’est de me concentrer plus sur moi, de me remettre au boulot et de progresser de la meilleure des manières. » De son côté, l’entraîneur des Canaris Antoine Kombouaré compte lui laisser le temps de retrouver sa condition physique.