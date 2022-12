OL : Lyon lance un assaut à 10 ME, le mercato est lancé

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Fort de la récente arrivée de John Textor, l'OL sera ambitieux cet hiver sur le marché des transferts. Un nouveau défenseur central est notamment espéré.

L'OL est en mission en cette seconde partie de saison. En effet, les Gones sont distancés au classement et vont devoir mettre les bouchées doubles afin d'espérer une belle surprise. La récente victoire sur la pelouse du Stade Brestois a permis à Laurent Blanc et ses hommes d'avoir un regain de confiance pour la suite. La suite, ce sera aussi le mercato hivernal. L'arrivée récente de John Textor à la tête de l'OL devrait permettre aux Gones de profiter d'une belle enveloppe cet hiver pour se renforcer. Parmi les priorités de Laurent Blanc, on peut citer un nouveau défenseur central pour épauler le très talentueux Castello Lukeba. Selon les informations de L'Equipe, trois noms ont déjà été cochés par la direction rhodanienne.

L'OL veut vite boucler le dossier

Yüzde yüz Lyon üretimi bir gol. Lukeba, Lacazette, Maxence Caqueret. pic.twitter.com/3bDfgDsdTA — Ligue 1 Türkçe (@Ligue1_Turkce) December 30, 2022

Le média indique que le profil du nouveau défenseur central devra être un droitier et que l'OL a prévu d'aligner une somme d'environ 10 millions d'euros. Un montant qui semble convenable pour se renforcer avec un joueur aguerri au plus haut niveau. Les Gones ne veulent pas perdre de temps et ce dossier concernant la défense centrale devrait être bouclé en début de mercato. Laurent Blanc est conscient des carences de son équipe et ne veut pas perdre de temps. Reste à savoir qui sera l'heureux élu parmi les trois profils ciblés et qui n'ont pas filtré. Damien Da Silva, Jérôme Boateng et Sinaly Diomandé sont donc prévenus, de la place devra être faite pour un nouveau joueur, pendant d'un Lukeba déjà indispensable à seulement 20 ans. D'ailleurs, le joueur français est déjà ciblé en Europe. L'Inter et Chelsea sont très intéressés. L'Equipe indique notamment que les Blues avaient tenté de recruter Lukeba l'été dernier avec une offre de 43 millions d'euros proposé à l'OL. Offre refusée.