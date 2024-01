Cible de l'OL, Danjuma provoque un faux scandale à Everton

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Cité comme proche de l'Olympique Lyonnais, Arnaut Danjuma fait parler de lui en Premier League. Son entraîneur n'a pas vraiment apprécié la manière dont le joueur s'est comporté.

Prêté par Villarreal à Everton, Arnaut Danjuma est toujours en Angleterre, même s'il se dit que les Toffees le laisseront signer à l'Olympique Lyonnais dès qu'ils auront trouvé son remplaçant. Cette semaine, l'international néerlandais de 26 ans a provoqué des petits frissons en s'affichant dans un vol privé, et chez les fans de l'OL nombreux ont été ceux qui pensaient que l'attaquant filait vers la capitale des Gaules. Mais non, Arnaut Danjuma est toujours du côté de Liverpool et s'il a pris l'avion, cela a clairement agacé ses dirigeants et son entraîneur. En effet, Sean Dyche, le manager d'Everton a ironisé sur ce sujet, et un peu trop puisque certains n'ont pas compris qu'il blaguait.

Danjuma en avion, c'est son véhicule du quotidien ?

🗣️ "He wanted to travel from Manchester Airport to Liverpool Airport — personally I'd have gone by car."



😂 Sean Dyche was in good form when asked about Arnaut Danjuma's Everton future#efc | #epl pic.twitter.com/41bWKl75CF — Mirror Football (@MirrorFootball) January 12, 2024

Avant le match de dimanche contre Aston Villa, le coach du club anglais a fait une blague concernant la photo de son joueur dans un avion en laissant croire que ce dernier utilisait chaque jour un avion privé pour parcourir la distance entre Manchester, où il réside, et Liverpool, soit huit minutes de vol, alors qu'il faut moins d'une heure de voiture pour rejoindre les deux villes du nord de l'Angleterre. Bien entendu, tout cela n'était qu'une boutade, mais la mayonnaise a pris, tout comme elle avait pris avec le fameux char à voile de Christophe Galtier. Et ce samedi, le Sun stigmatisait l'attaquant néerlandais sur ce sujet fictif. En attendant, Arnaut Danjuma est toujours du côté d'Everton, et aucun avion ne l'attend en bout de piste pour décoller vers Lyon. Pour l'instant.