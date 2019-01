OL : Hector Herrera à Lyon, Porto est prêt à négocier !

Dans : OL, Mercato, Foot Europeen.

Depuis plusieurs jours, on évoque l'intérêt de l'Olympique Lyonnais pour Hector Herrera, l'expérimenté milieu de terrain international mexicain du FC Porto. Ce dernier arrive en fin de contrat et aucune prolongation ne semble être imminente du côté du club portugais. Autrement dit, l'OL a toutes ses chances dans ce dossier, du moins pour l'instant, Jean-Michel Aulas espérant probablement que le clan Herrera ne lui fasse pas une "Ruben Dias", qui l'été dernier avait profité de l'énorme intérêt de Lyon pour augmenter son salaire et finalement prolonger à Benfica.

Mais ce vendredi, Pinto da Costa a reconnu que pour l'instant Hector Herrera, et son coéquipier Yacine Brahimi dans la même situation contractuelle, avaient le choix concernant l'avenir. « Seuls les joueurs peuvent décider de continuer ou non à Porto. Les deux ont reçu une proposition avec ce que le FC Porto peut donner, mais ils ont également le droit d'opter pour d'autres clubs », a reconnu Pinto da Costa, ouvrant ainsi la porte à d'éventuelles négociations avec l'Olympique Lyonnais.

Interrogé sur ce même sujet, Sergio Conceiçao est resté très prudent. « Ils ont un contrat. L’année dernière, nous avons connu des situations identiques avec d’autres joueurs. J'ai un groupe de travail extrêmement professionnel (...) Si Herrera et Brahimi continuent dans cette voie, en jouant avec engagement, en s’entraînant bien, ce qui pour moi est important, ils continuent de jouer. Si le rendement diminue, ils ne joueront pas. Cela fait partie de ma gestion du groupe, le reste ne m'intéresse pas », a reconnu l'ancien entraîneur de Nantes. L'Olympique Lyonnais est désormais prévenu.