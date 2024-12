Cherki et la France, Canal+ lâche une info affolante

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Performant et régulier depuis le début de la saison, Rayan Cherki est enfin au niveau attendu sous les couleurs de l’OL. De quoi espérer une convocation rapide en Equipe de France ? Il y a en tout cas urgence avant de voir filer le maestro lyonnais vers l’Algérie.

Auteur de 5 buts et 7 passes décisives en seulement 17 matchs disputés depuis le début de la saison, Rayan Cherki est à un niveau stratosphérique depuis plusieurs semaines. Ecarté l’été dernier avant sa prolongation de contrat, l’international espoirs français est désormais un joueur essentiel pour Pierre Sage. Titulaire contre le PSG dimanche soir, Rayan Cherki a encore brillé avec une passe décisive délicieuse pour Georges Mikautadze sur le but lyonnais au Parc des Princes. Depuis quelques temps, la hype se fait de plus en plus forte autour de Cherki à tel point que le milieu offensif de l’OL est réclamé en Equipe de France.

Cherki tenté par la sélection algérienne

On ignore si Didier Deschamps a l’intention de le convoquer au mois de mars pour le tester, mais il y a en tout cas urgence à le faire venir en Bleus car l’Algérie est toujours au taquet pour le convaincre de choisir les Fennecs. Et selon Margot Dumont, journaliste pour Canal+ visiblement informée sur le dossier, la tendance est justement à ce que Rayan Cherki opte pour l’Algérie plutôt que pour la France.

« La tendance pour l’avenir international de Rayan Cherki, c’est l’Algérie. Il voudrait faire plaisir à sa maman. Il y a un certain lobbying de la part de l’Olympique Lyonnais pour le faire changer d’avis, ça a déjà été le cas par le passé pour Aouar et Fekir car il n’aurait pas la même valeur en étant international français ou algérien. A l’heure actuelle, aujourd’hui s’il devait choisir, ce serait l’Algérie » a lancé sur le plateau du Canal Football Club la journaliste de la chaîne cryptée, qui lance donc l’alerte sur l’avenir international de Rayan Cherki.

Alors que les observateurs regrettent trop souvent le manque de technique des joueurs en Equipe de France, un tel choix de Rayan Cherki serait vécu comme une réelle déception par de nombreux supporters tricolores. Reste maintenant à voir si Didier Deschamps prendra son téléphone dans les semaines à venir pour convaincre le joueur de 21 ans de choisir les Bleus plutôt que l’Algérie, après avoir fait ses classes avec la France dans les équipes de jeunes.