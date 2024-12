Cherki, il pointe du doigt l'erreur fatale de Pierre Sage

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Passeur décisif sur le but de l'Olympique Lyonnais contre le PSG, Rayan Cherki a vécu le dernier tiers du match depuis le banc de touche. La décision de Pierre Sage fait débat.

L'OL a mal commencé sa rencontre dimanche soir au Parc des Princes, mais après trente minutes de jeu, l'entraîneur lyonnais a changé de tactique et cela a clairement changé la donne. Et le but de Mikautadze, sur un service de Cherki, a remis Lyon dans le sens de la marche. Cependant, dès la 66e minute de jeu, Pierre Sage a décidé de lancer Saïd Benrahma à la place de Rayan Cherki, une décision qui a étonné pas mal de monde, mais que le technicien lyonnais a expliqué aisément : « Pourquoi sortir Cherki ? Il nous apportait beaucoup offensivement, mais commençait à faire des efforts uniquement dans un sens, ça devenait dangereux pour l'équipe. Il fallait assurer l'équilibre quand on n'avait pas la balle. » Cependant, du côté de RMC, Florent Gautreau estime, lui, que ce choix n'était pas du tout le bon, et le collègue de Daniel Riolo d'expliquer pourquoi l'OL et son entraîneur se sont ratés.

L'OL sans Cherki, le PSG a moins peur

🫡 | Vrais reconnaissent vrais, SDM en admiration devant Rayan Cherki. 🤝🌪 #PSGOL pic.twitter.com/B867WHxlZm — DAZN France (@DAZN_FR) December 15, 2024

Au micro de L'After, le journaliste a remis en cause cette décision de Pierre Sage de rapidement rappeler Rayan Cherki sur le banc de touche en seconde période, alors que l'Olympique Lyonnais pouvait encore contrarier le PSG. « A mon avis, Pierre Sage a fait des erreurs de coaching. Évidemment que sur un match comme ça contre le PSG, tu ne peux pas te passer de Cherki qui a été décisif sur le but de l’OL et qui peut l’être à tout moment. Il n’aurait pas dû le sortir. Le changement Mikautadze-Lacazette était bien, car là, on était dans la gestion de la fatigue. Mais Lacazette est un mec intelligent, il sait qu’il ne peut pas faire tous les matchs comme cela. Mais se priver de Rayan Cherki aussi tôt dans le match, c’est une erreur. Alors que Matic, tu ne peux pas le garder tout le match dans un tel match. Là, Pierre Sage a un petit plafond de verre avec le Paris Saint-Germain et le très très haut niveau de la Ligue 1 », a expliqué Florent Gautreau.