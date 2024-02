Cette pépite de L1 qui fait saliver l'OL... et l'OM

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Grand espoir du FC Lorient, Eli Kroupi Junior va avoir un choix crucial à faire en fin de saison car de très beaux clubs, français et européens, lui tournent autour.

Plus jeune joueur à avoir inscrit un doublé en Ligue 1, Junior Kroupi avait marqué les esprits à l’automne dernier lors du nul 3-3 de Lorient contre… Lyon. Le fils d’Eli Kroupi a tellement épaté qu’il est désormais dans le viseur de l’OL en vue du prochain mercato. C’est le journaliste turc Ekrem Konur qui révèle ainsi que l’attaquant de 17 ans, depuis longtemps considéré comme un grand espoir du centre de formation des Merlus et international français chez les U19, fait saliver de nombreux clubs. L’été dernier, Kroupi Junior avait prolongé son contrat avec le FC Lorient jusqu’en juin 2026, mais le conserver en fin de saison sera très compliqué. Connu pour avoir un tempérament de feu, le jeune attaquant a souvent été tancé par ses entraineurs en Bretagne, et risque de faire le forcing pour partir si les intérêts européens se poursuivent.

💣❗🇫🇷 #Lorient 🟠 ❗

Lyon plan to check the situation of Lorient's 17-year-old player Eli Junior Kroupi.



▪️Real Betis, Brighton, Arsenal, Lille, Marseille and PSG have all been linked with the young talented French player. pic.twitter.com/oo0MjonsOv — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) February 21, 2024

En effet, le journaliste turc affirme que non seulement l’OL, mais aussi le Bétis Séville, Brighton, Arsenal et Lille sont sur les rangs. Les noms du PSG et de l’OM sont également cités pour ce qui pourrait être l’un des gros dossiers de l’été prochain, même si l’OL parait le plus offensif sur ce cas pour le moment. Kroupi Junior possède une valeur estimée à 15 millions d’euros étant donnée la durée de son contrat et sa marge de progression encore importante. Tout pourrait aussi dépendre de la fin de saison de Lorient, qui semblait se diriger vers la Ligue 2 avant son réveil récent, qui pourrait lui donner des arguments pour tenter de conserver un jeune du club une saison de plus en cas de garantie sur son temps de jeu. En tout cas, l’avenir de l’attaquant Franco-Ivoirien va forcément être suivi de près dans les prochains mois.