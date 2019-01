CdF : Lyon se sort d'un beau piège à Bourges

Dans : OL, Coupe de France, Coupe.

32e de finale de la Coupe de France

Stade Jacques-Rimbault

Olympique Lyonnais bat Bourges : 2 à 0

Buts : Terrier (59e), Mendy (77e) pour l'OL

Opposé à l'équipe de Bourges, qui évolue en N3, l'Olympique Lyonnais a attendu la seconde période pour réussir à faire la différence grâce à des buts signés Martin Terrier (59e) et Ferland Mendy (77e). Mais les joueurs de Bruno Genesio ont souffert, étant notamment sauvés par la transversale juste avant la pause sur une reprise de la tête signée Ebongue. Et il a fallu un Lopes héroïque à deux ou trois reprise pour éviter un but de Bourges. Mais l'OL a également pas mal vendangé et aurait pu faire la différence bien avant. En attendant, Lyon continue sa route en Coupe de France et début bien l'année 2019.