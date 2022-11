Boateng condamné en Allemagne, l'OL respire

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Poursuivi en appel pour violences conjugales envers son ex-compagne, Jérôme Boateng a connu le verdict de la justice allemande ce mercredi. Le défenseur de l'OL risquait une peine de prison mais il s'en sort finalement avec une amende à payer.

Jérôme Boateng a retrouvé une trajectoire sportive normale ces dernières semaines, redevenant un titulaire à l'OL avec l'arrivée de Laurent Blanc sur le banc. Toutefois, du côté de l'extra-sportif, les choses restaient complexes pour le champion du monde allemand. En effet, il était encore poursuivi par la justice allemande pour des faits de violences conjugales sur son ex-compagne. Une affaire qui suit le défenseur central depuis sa signature chez les Gones lors de l'été 2021. Boateng avait été condamné en première instance à une amende de 1,8 millions d'euros mais le parquet a fait appel de cette décision.

Une amende de 1,2 millions d'euros pour Boateng

L'appel était jugé ces derniers jours du côté de Munich. Le joueur avait été convoqué jeudi dernier pour témoigner devant la cour. Le verdict était attendu pour ce mercredi et Jérôme Boateng risquait gros. Le procureur de la République avait même requis une peine de prison d'un an et demi pour l'ancien joueur du Bayern Munich. Finalement, il n'en sera rien.

Jerome Boateng a été condamné à une amende de 1,2M dans son procès pour "coups et blessures volontaires" sur son ex-compagnehttps://t.co/Y6HFfn5sbL — Raymond Jacquet (@Raymond_Jacquet) November 2, 2022

Si Jérôme Boateng a été reconnu coupable de « coups et blessures volontaires » sur son ex-compagne, il n'écope finalement que d'une amende d'1,2 millions d'euros. Une somme inférieure au premier jugement. Toutefois, il devra aussi verser 1,5 millions d'euros à des organisations d'aide aux victimes de violences conjugales en Allemagne. Une décision qui soulage le joueur mais aussi l'OL, déjà déficitaire en nombre de défenseurs centraux.