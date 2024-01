Benzema à l’OL, Pierre Sage active ses réseaux

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Absent pour la reprise de l’entraînement, et mis à l’écart pour le stage de préparation à Dubaï, Karim Benzema traverse un moment difficile avec Al-Ittihad. L’attaquant français fait l’objet de nombreuses rumeurs de départ, y compris à l’Olympique Lyonnais, son club formateur dont l’entraîneur Pierre Sage se tient informé de sa situation.

Dépeuplé, le secteur offensif de l’Olympique Lyonnais va accueillir un nouveau renfort. Après la signature de l’ailier belge Malick Fofana, recruté pour 17 millions d’euros, c’est l’attaquant nigérian Gift Orban, autre joueur de La Gantoise, qui s’apprête à intégrer l’effectif de Pierre Sage. « Il est très, très proche de signer, c’est bien avancé », a confirmé l’entraîneur des Gones avant un probable transfert à environ 13 millions d’euros.

Pierre Sage rêve de Benzema

A priori, Gift Orban ne sera pas la dernière recrue offensive de l’Olympique Lyonnais. L’actuel barragiste de Ligue 1 continue de travailler sur les pistes Saïd Benrahma et Arnaut Danjuma. Deux dossiers beaucoup plus crédibles que le rêve d’un retour de Karim Benzema. En effet, l’attaquant d’Al-Ittihad, mis à l’écart après son absence à la reprise, fait l’objet de folles rumeurs qui ne laissent pas Pierre Sage insensible.

🗨 « Ouvrir les espaces et attaquer la profondeur »



🎙 Pierre Sage a évoqué notre adversaire pour ce 16e de finale de Coupe de France et les clés pour se qualifier pour le prochain tour ! 🏆#BPFCOL pic.twitter.com/pOTUHwV3lh — Olympique Lyonnais (@OL) January 17, 2024

« Parler de Karim Benzema à l'Olympique Lyonnais ? C’est plus qu’un sourire, a avoué le technicien ce mercredi en conférence de presse. Ce serait un grand honneur, déjà, de le rencontrer parce que je ne l’ai jamais rencontré. Je ne sais même pas s’il est libre parce que sa situation n’est pas tout à fait claire dans son club. Il y a une histoire de vacances et de problèmes avec son club. Enfin, je lis ce qui est écrit mais je n’en sais finalement pas plus. Pour tout dire, on entend certains bruits sur les réseaux sociaux mais cela se limite à ça. Il n’y a pas grand-chose. » Il est effectivement difficile d’imaginer le Français revenir à Lyon cet hiver.