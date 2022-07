Bataille OL-Nice pour Estupiñán, Villarreal se frotte les mains

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL ne manque pas d'ambition cet été sur le marché des transferts. La direction lyonnaise est très intéressée à l'idée de s'attacher les services de Pervis Estupiñán.

Il y a quelques semaines, Jean-Michel Aulas rassurait les fans de l'OL. Le président rhodanien indiquait en effet sa volonté de prendre des risques sur le marché des transferts. Si toutes les opérations n'ont pas pu être menées à bien, notamment le dossier Tyrell Malacia (Feyenoord), le bilan est plus que positif. A l'heure actuelle, Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso et Johann Lepenant sont venus renforcer le groupe de Peter Bosz. Et ce n'est pas terminé. L'OL recherche un arrière gauche et aurait des vues sur l'une des révélations européennes de la saison dernière : Pervis Estupiñán (24 ans). L'Equatorien de Villarreal a notamment atteint les demi-finales de la Ligue des champions avec le club espagnol. Ses prouesses ont charmé plus d'un club, dont l'OL.

L'OL a fond sur Estupiñán, Nice aussi !

🚨 L'OL et l'OGC Nice sont très intéressés par Pervis Estupiñán ! 🇪🇨



Les aiglons ont même noué des contacts avec l'entourage du joueur.



Selon les informations de Foot Mercato, le club rhodanien espère finaliser la venue d'Estupiñán prochainement. Le latéral gauche a charmé la cellule de recrutement lyonnaise, qui apprécie son profil. Rapide, technique et intelligent dans son jeu, Estupiñán a encore une très belle marge de progression. La saison passée avec Villarreal, il aura répondu aux attentes et à la concurrence, disputant 40 matchs toutes compétitions confondues, dont des rencontres très importantes de Ligue des champions. Pour lâcher son joueur, encore sous contrat jusqu'en juin 2027, Villarreal demande un chèque de 20 millions d'euros minimum. Et l'OL n'est pas la seule équipe sur l'Equatorien. Toujours d'après Foot Mercato, l'OGC Nice veut également tenter sa chance pour Estupiñán. Des contacts auraient même déjà été établis avec l'entourage du latéral de Villarreal. Pour séduire le club espagnol et le joueur de 24 ans, l'OL va donc devoir trouver les bons arguments, alors que le club a grandement besoin d'une belle valeur ajoutée au poste de latéral gauche. A noter que les Gones sont également intéressés par le profil de Nicolas Tagliafico, devenu remplaçant du côté de l'Ajax.