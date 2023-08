Barcola vendu 20 millions, la bombe qui menace l'OL

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Une semaine après avoir vu partir Castello Lukeba à Leipzig, les supporters de l'Olympique Lyonnais constatent que le mercato de leur club n'avance pas comme John Textor l'avait annoncé. Et la rumeur d'un départ de Bradley Barcola au PSG agite l'OL.

Les matchs de préparation ont confirmé que Laurent Blanc avait besoin de renforts d'ici à la fin du mercato, et la défaite inaugurale à Strasbourg a rajouté encore un peu plus de pression sur le club lyonnais. Mais, à l’exception de Jake O’Brien, qui arrive à l’OL avec une étonnante période d’essai officialisée par le club, aucun renfort ne sera là pour la réception de Montpellier le week-end prochain. La tension pourrait donc être grande au Groupama Stadium, et cela, dès le 2ᵉ match de la saison de Ligue 1, surtout si le départ possible de Bradley Barcola se confirme. Car le jeune attaquant de l’Olympique Lyonnais a clairement fait le choix de discuter d’un possible transfert au PSG, ce que John Textor refuse d'envisager…pour l’instant. À en croire Dominique Sévérac, le successeur de Jean-Michel Aulas pourrait revoir sa position et à un prix choquant.

20ME pour Barcola, le PSG y croit fort

Le journaliste du Parisien affirme que non seulement la position de John Textor est susceptible d’évoluer, mais qu’en plus les montants évoqués ces dernières semaines, à savoir 35 à 45 millions d’euros ne sont pas du tout sérieux. « Lyon fait de la résistance pour le moment. Sanctionné par la DNCG - encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutation - l’OL n’aura peut-être pas d’autre choix que de se séparer de sa pépite offensive contre une vingtaine de millions d’euros alors qu’il lui reste trois saisons chez les Gones. C’est l’espoir du PSG », explique Dominique Sévérac. Et ce dernier de préciser que Bradley Barcola, ou du moins son représentant, a déjà discuté des conditions d'un possible contrat au Paris Saint-Germain si son transfert devait se finaliser dans les derniers jours de ce mercato. De quoi agacer les fans lyonnais qui se demandent où va leur club préféré au moment où la concurrence en Ligue 1 se fait de plus en plus forte.