Textor contre MCourt, Stéphane Guy désigne le pire des deux

Par Claude Dautel

Dans une semaine, l'OL se déplacera à Marseille dans un duel entre deux clubs qui appartiennent à des propriétaires américains. L'occasion de mettre en opposition John Textor et Frank McCourt

L'Olympique Lyonnais a pris un uppercut dimanche soir face à Clermont, et le club rhodanien a seulement une semaine pour récupérer afin de se déplacer au Vélodrome dans un Olimpico très particulier cette saison. Car si l'OL est dernier de Ligue 1 et cherche toujours une première victoire cette saison, l'OM ne carbure pas à plein régime, mais l'équipe de Gennaro Gattuso compte tout de même neuf points d'avance sur celle de Fabio Grosso. Une victoire marseillaise et l'écart serait déjà colossal. Si l'on tourne le dos aux joueurs, et que l'on s'intéresse aux deux présidents américains, Stéphane Guy n'a aucune hésitation. L'ancien journaliste vedette de Canal+ fait un portrait terrible pour John Textor par rapport à Frank McCourt.

L'OL souffre comparaison avec l'OM

Merci pour votre soutien et merci à tous nos supporters présents au stade ce soir 🔴🔵#OLCF63 pic.twitter.com/M6NinXJ3Wj — Olympique Lyonnais (@OL) October 22, 2023

Evoquant ce duel entre présidents de l'OL et l'OM, le journaliste de l'After Foot est sans pitié avec John Textor, estimant qu'il n'avait rien apporté à Lyon contrairement à son homologue marseillais. « Au moins, McCourt, depuis qu’il est à Marseille, on ne peut pas lui reprocher d’être sorti de son rôle. On ne le voit pas beaucoup, il ne fait pas des analyses bidons d’après-match, il essaie de nommer des mecs, même si ça ne marche pas toujours. Et il a mis de l’argent, l’OM n’a jamais été en difficulté sur le plan financier depuis qu’il est là. Frank McCourt a assumé son rôle d’actionnaire, alors que notre ami John Textor il n’a rien assumé du tout sur le plan financier. C’est tout de même extrêmement grave. Là, son discours après la défaite contre Clermont, c’est surréaliste. Ses décisions, on ne sait pas d’où elles sortent et comment elles ont été construites. Textor m’inquiète beaucoup plus que le match des Lyonnais », a confié un Stéphane Guy, qui ne voit pas réellement comment l'OL va pouvoir s'en sortir.