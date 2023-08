Barcola au PSG, Lyon va être attaqué

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Alors que le Paris Saint-Germain est en passe de régler le cas Kylian Mbappé, le club de la capitale continue de faire le forcing avec l'Olympique Lyonnais pour recruter Bradley Barcola.

Si le mercato estival a déjà été chaud à Paris, il est loin d'être terminé. Kylian Mbappé est sur le point de rester, alors que Neymar devrait, lui, prendre la direction de l'Arabie saoudite. D'autres joueurs sont encore attendus au PSG ainsi que plusieurs départs. Et dans le sens des arrivées, a direction parisienne essaye toujours de convaincre l'OL de céder sa jeune pépite Bradley Barcola. L'attaquant lyonnais est pressenti pour être titulaire indiscutable la saison prochaine, aux côtés d'Alexandre Lacazette et de Rayan Cherki. Mais alors que Lyon est surveillé par la DNCG et ne peut pas investir pleinement sur le marché des transferts, un départ de l'ailier de 20 ans semble improbable, surtout après celle de Castello Lukeba à Leipzig, qui a déjà agacé tout le monde. Pourtant, comme l'avance le journaliste Abdellah Boulma, les discussions se poursuivent entre l'OL et le PSG.

Le PSG continue de convaincre l'OL pour Barcola

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Barcola Bradley (@bradley_dls)

Paris tente toujours de recruter Bradley Barcola, lequel a fait forte impression aux Parisiens. Auteur de 7 buts et de 8 passes décisives, la saison dernière, le natif de Villeurbanne a été l'une des rares satisfactions pour l'OL. Évalué à 18 millions d'euros selon le site Transfermarkt, mais estimé à plus du double par Lyon, Barcola est l'une des priorités du PSG pour améliorer son attaque. Lyon a déjà repoussé les premières tentatives parisiennes, mais reste à l'écoute, probablement en cas d'offre impossible à refuser. Même si Lyon a cruellement besoin de Barcola pour cette nouvelle saison de Ligue 1, le PSG est prêt à casser sa tirelire pour persuader l'OL de vendre son prodige, lequel est désormais un client de Jorge Mendes, dont on connaît la relation privilégiée avec Luis Campos et donc le club de la capitale. John Textor va devoir tenir le choc, surtout si son jeune attaquant vient taper à sa porte comme l'a fait Lukeba, ce dernier ayant eu gain de cause.