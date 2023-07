Barcola au PSG, une vidéo provoque un gros malaise

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Bradley Barcola est évoqué du côté du PSG, même si John Textor a clairement fait comprendre qu'il n'envisageait pas un départ de son jeune joueur. Cependant, une vidéo fait énormément de bruit depuis quelques heures.

Les dirigeants du Paris Saint-Germain font le forcing pour obtenir le feu vert de l’Olympique Lyonnais dans le dossier Bradley Barcola. Malgré le démenti de John Textor, qui a fait savoir sur Instagram cette nuit que l’OL n’était pas prêt à ouvrir la porte au PSG pour Bradley Barcola, même en cas de proposition avoisinant les 50 millions d’euros, il semblerait que le club rhodanien soit toute de même à l’écoute des offres parisiennes. Mais ce lundi midi, c'est une vidéo devenue rapidement virale qui provoque un gros malaise sur les réseaux sociaux et notamment chez les supporters de l'OL. Le joueur lyonnais a un message qui peut perturber ses plus ardents fans.

Barcola ici c’est Paris 🔴🔵 pic.twitter.com/HzTa5CQgyp — B N H (@cavatoi95) July 30, 2023

Sur cette vidéo, non datée, mais qui parait récente puisque Bradley Barcola porte le maillot du SCO Angers version 2022-2023, une personne interpelle le joueur lyonnais et lui lance un « Parisien » en rigolant. En réponse à ce message venu d'un proche, Barcola répond, geste à l'appui et avec un grand sourire : « Ici c’est Paris ». De quoi provoquer un énorme bad buzz du côté de l'Olympique Lyonnais, mais un buzz nettement plus agréable du côté des supporters du Paris Saint-Germain, convaincus que le jeune joueur veut clairement rejoindre leur club préféré dès ce mercato, quoi qu'en dise John Textor. L'auteur supposé de la vidéo affirme que tout cela était une blague et ne devait pas être mise en ligne, reprochant à un de ses proches de l'avoir mise publiquement sur les réseaux sociaux alors qu'elle était en privé et devait le rester.

La troisième offre du PSG pour Barcola fait hésiter l'OL

Dans ce dossier Barcola, le Paris Saint-Germain a un atout de taille en la personne de Jorge Mendes, qui gère désormais les intérêts de Bradley Barcola et qui se trouve en première ligne pour convaincre John Textor d’accepter le transfert de son jeune espoir au PSG. De son côté, le joueur a très clairement émis la volonté de rejoindre Paris après s’être entretenu en personne avec Luis Enrique. Les supporters de l’OL n’ont pas fini de trembler et l’avenir de Bradley Barcola semble plus incertain que jamais après la diffusion de cette fameuse vidéo.