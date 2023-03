OL : Lacazette en danger, Blanc a évité la catastrophe

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Face à Nantes, Alexandre Lacazette a du quitter ses partenaires en cours de match. Touché physiquement, il a inquiété ses supporters. Heureusement, Blanc a avoué l'avoir sorti par prudence.

Après OL-Nantes, les supporters lyonnais ainsi que les observateurs sont arrivés à la même conclusion. L'équipe lyonnaise est totalement différente avec et sans Alexandre Lacazette. L'attaquant aux 17 buts cette saison en Ligue 1 est indispensable aux Gones et pas que pour une question de statistiques. Dans le jeu, il fut encore l'un des meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur lyonnais, contre Nantes. Ses appels en profondeur, sa lecture du jeu et sa technique contrastent nettement avec les performances des autres joueurs offensifs lyonnais. Autant dire que si l'OL venait à perdre Lacazette, ce serait dramatique notamment en vue de la demi-finale de coupe de France contre les Canaris en avril.

Lacazette sorti, il était moins une pour l'OL

Vendredi soir, les supporters lyonnais ont sué à grosses gouttes quand ils ont vu leur capitaine sortir dès la 65e minute. Fort heureusement, ce dernier s'est voulu rassurant après la rencontre parlant de « fatigue » pour expliquer son changement. C'est finalement naturel quand on sait que Lacazette n'avait plus été titularisé depuis un mois et le match contre Lens lors duquel il s'était blessé. Plus franc, Laurent Blanc a indiqué que le changement était réfléchi depuis de nombreuses minutes et qu'il est presque intervenu trop tard. Son attaquant a failli se blesser contre Nantes.

Laurent Blanc sur la sortie de Lacazette : "Je voulais le faire vers l’heure de jeu. Il a bien fait, il s’est préservé et sentait que ça durcissait derrière la cuisse. Avec les quelques jours de repos, il devrait pouvoir être là le 2 avril." — Le Progrès OL (@LeProgresOL) March 17, 2023

« Je voulais le sortir. Si on menait au score, je l’aurais sorti à la mi-temps, mais j’ai essayé de pousser jusqu’à la 60e et j’ai bien fait de le sortir. Il a senti que ça durcissait derrière les cuisses. On n’est pas passé loin de la catastrophe, mais je pense qu’il sera là le 2 avril (contre le PSG pour le prochain match de l’OL) », a t-il avoué en conférence de presse. Voilà qui illustre encore une fois le niveau d'Alexandre Lacazette cette saison mais aussi et surtout les trop nombreux manques de l'OL. Le club rhodanien est bien tombé dans la Lacazette-dépendance et son avenir européen repose sur les épaules de son attaquant.