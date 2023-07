Barcola vendu 50 millions au PSG ‍? Textor furieux

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Selon les informations livrées dimanche par RMC, l’OL réclame 50 millions d’euros au PSG pour vendre Bradley Barcola. Une information démentie par John Textor en personne sur son compte Instagram…

Malgré la probable signature à venir d’Ousmane Dembélé, le Paris Saint-Germain reste fortement intéressé par Bradley Barcola lors de ce mercato estival. En effet, le profil de l’ailier droit de l’Olympique Lyonnais plaît énormément à Luis Enrique, qui a séduit le joueur lors d'une récente conversation téléphonique. Le coach du PSG et l’international espoirs français sont sur la même longueur d’onde et espèrent que le deal aboutira et que Bradley Barcola portera le maillot du Paris SG à la fin du mercato estival.

John Textor vient de démentir sur Instagram la rumeur concernant que l’OL veut vendre Barcola à 50 millions.



Bonne nouvelle du boss lyonnais ❤️💙🫵 pic.twitter.com/05EEhEUjj7 — Media Gones™ (@Media_Gones) July 30, 2023

À en croire les informations communiquées dimanche soir par RMC, le club rhodanien réclamait 50 millions d’euros pour libérer son joueur, une somme bien supérieure aux 30 millions d’euros proposés jusqu’à présent par l’état-major parisien. Cette information tendrait néanmoins à prouver que Barcola n’est pas intransférable, comme cela avait été décrété par Santiago Cucci lors de son interview accordée à L’Equipe la semaine passée. Le président délégué de l’OL avait fermé la porte à double tour à Cherki, Lukeba et Barcola en indiquant que les Gones voulaient garder leurs meilleurs joueurs, peu importe les offres susceptibles d’arriver sur le bureau de John Textor.

Bradley Barcola intransférable au mercato estival ?

Et si finalement, le nouveau président de l’Olympique Lyonnais disait vrai ? Sur son compte Instagram officiel, John Textor a fermement démenti l’information de RMC selon laquelle Lyon est susceptible d’ouvrir la porte à Bradley Barcola, en cas d’offre à hauteur de 50 millions d’euros de la part du Paris Saint-Germain. « Au cas où vous ne le sauriez pas, voici à quoi ressemblent les fake news » a écrit le propriétaire de l’OL avec une capture d’écran de l’information de RMC sur le prix fixé par Textor pour le transfert de Bradley Barcola. L’international espoirs français semble définitivement intransférable et pour le PSG, la tentation de lâcher le dossier sera de plus en plus grande dans les semaines à venir avec la signature potentielle d’Ousmane Dembélé à ce poste d’ailier droit.