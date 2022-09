Aulas voit l’OL surclasser le foot français

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Après la signature du premier contrat professionnel de Mamadou Sarr, Jean-Michel Aulas a tenu un discours très optimiste. Le président de l’Olympique Lyonnais sent son club capable de retrouver le statut de meilleure équipe française.

Comme souvent après une signature à l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas n’a pas caché sa fierté suite au passage de Mamadou Sarr chez les pros. Le président a souligné le passage rapide du défenseur central de l’équipe U19 vers le groupe professionnel, signe que le centre de formation est efficace. « C'est la traduction, d'une part, d'une académie qui est performante sur le plan du recrutement, puisqu'il faut avoir de bons joueurs, et sur le plan de sa formation, c'est l'essentiel », a complimenté le dirigeant interrogé par les médias du club rhodanien.

Aulas fier de son académie

« Il y a aussi le fait que l'Olympique Lyonnais donne la chance à ceux qui sont formés dans l'académie, et qui ont la possibilité de jouer assez rapidement en professionnel. On a là le cocktail de ce qui peut permettre de pérenniser les travaux de l'académie, a estimé Jean-Michel Aulas. (...) En France, je pense qu'on est les seuls à pouvoir garantir cette évolution. » Mieux, les Gones peuvent selon lui retrouver leur gloire passée grâce au nouveau projet basé sur l’ADN local. « On a changé de stratégie, les résultats vont venir, il faut être patient », a positivé le président.

🎙 Dans la foulée de la signature du contrat de Mamadou Sarr, notre président @JM_Aulas a souligné le travail de l'#AcademyOL. 🔴🔵 pic.twitter.com/yS42rtmdz7 — Olympique Lyonnais (@OL) September 30, 2022

« Il y avait six joueurs issus de l'académie lyonnaise dans l'équipe de France Espoirs, et six pour jouer contre Paris (défaite 0-1) et on a vu que le résultat pouvait être inversé. C'est la démonstration que l'académie est bonne. (...) On va pouvoir retrouver assez vite un très haut niveau de performance, y compris dans l'équipe professionnelle. On a de l'expérience, je savais avant les titres des années 2000 qu'on était sur la bonne voie, et là je sens qu'on est à nouveau sur cette trajectoire qui doit être absolument imparable par rapport aux autres. C'est à nous de bien conforter ce qu'on fait pour arriver au sommet, ce qui est notre objectif », a osé Jean-Michel Aulas, prêt à défier le Paris Saint-Germain.