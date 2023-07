Aulas s'en prend à l'OL, il n'en revient pas

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Entre Jean-Michel Aulas et l'Olympique Lyonnais, la guerre d'ego se poursuit. Après les récentes déclarations de l'ancien président lyonnais sur la décision de la DNCG et la réponse de son successeur Santiago Cucci, l'atmosphère est très fraiche à Lyon.

Une nouvelle saison ratée, un mercato peu emballant à cause des sanctions infligées par la DNCG, l'OL ne voit toujours pas le bout du tunnel. Pour rajouter de l'huile sur le feu, Jean-Michel Aulas critique ouvertement la nouvelle gestion depuis son départ du club. Des déclarations qui ne plaisent pas du tout à Santiago Cucci, président exécutif des Gones qui n'a pas apprécié la sortie de celui qui possède toujours 9% du capital d'OL Groupe. La tension est palpable en interne pour le club rhodanien qui doit impérativement se reconstruire pour espérer redevenir un acteur majeur du football français et être compétitif sur la scène européenne. Kévin Diaz s'est exprimé sur cette situation particulière et sur le comportement de Jean-Michel Aulas.

Aulas dézingue la direction de l'OL, les fans choqués

@OL @OLfeminin : un petit peu de respect svp:76 titres avec les équipes de notre Olympique Lyonnais.J’adorerais vous aider car avec 9% du capital je reste le 2 ème actionnaire du Groupe côté OLG et j’ai encore+que quiconque intérêt à ce que les résultats très bons:Allez l’OL❤️💙 pic.twitter.com/3CQxmsmhT4 — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) July 26, 2023

« Est-ce qu'on se rend compte que Jean-Michel Aulas est encore au conseil d'administration de l'Olympique Lyonnais, qui est son club. Ce qu'il dit, c'est quand même très lourd. Il critique ouvertement la direction quelques semaines après avoir quitté le club. Moi si j'étais supporteur lyonnais je me demanderais ce qui se passe dans ce club. Pour que Jean-Michel Aulas puisse dire qu'il a été perturbé par certaines décisions » a déclaré le chroniqueur dans l'After Foot sur RMC Sport, au sujet des récentes déclarations de Jean-Michel Aulas sur les problèmes financiers de l'OL. Le dirigeant de 74 ans a ouvertement critiqué son ancien club, dont il réside toujours au conseil d'administration. La situation actuelle de Lyon alerte forcément les supporters qui jouaient il y a trois ans une demi-finale de Ligue des Champions après avoir battu successivement la Juventus de Turin et Manchester City. La descente aux enfers est terrible, et Jean-Michel Aulas doit à la fois répondre de son mauvais bilan des dernières années, tout en expliquant que ses successeurs n'ont visiblement pas ses qualités.